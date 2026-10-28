Chi è Veronica Briganti, l’inviata più amata di Chi l’ha visto?

Veronica Briganti è uno di volti più famosi di Chi l'ha visto? Il legame con Federica Sciarelli e il marito giornalista

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raffaella Griggi

Fra gli inviati più amati di Chi l’ha visto? c’è senza dubbio Veronica Briganti che da ben quindici anni fa parte delle redazione della trasmissione Rai. La giornalista, dopo l’addio di Federica Sciarelli al programma, ha assunto un ruolo sempre più centrale accanto a Raffaella Griggi.

Chi è Veronica Briganti, la carriera

Classe 1970, Veronica Briganti è uno dei volti più conosciuti e apprezzati di Chi l’ha visto? Lavora nello show da tantissimo tempo, non a caso prima della conferma di Raffaella Griggi alla conduzione, era stato fatto spesso il suo nome per sostituire Federica Sciarelli.

Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, Veronica Briganti si è laureata in Storia dell’arte a Roma. L’arte è sempre stata la sua grande passione, non a caso anche dopo essere entrata nella redazione di Chi l’ha visto? ha continuato a pubblicare articoli su riviste specializzate che si occupano di arte e archeologia.

La giornalista lavora dal 1997 in Rai e da più di dieci anni è nella grande redazione di Chi l’ha visto? Per moltissimo tempo ha lavorato fianco a fianco con Federica Sciarelli, pubblicando insieme alla conduttrice anche un libro. Per la trasmissione Rai, Veronica Briganti ha seguito numerose piste investigative, parlando di alcuni fra i casi di cronaca che hanno maggiormente sconvolto l’Italia. Ha indagato sul caso di Yara Gambirasio e sulla scomparsa di Sarah Scazzi. Ha parlato anche del caso di Liliana Resinovich e Melania Rea.

Oltre al suo lavoro di giornalista, Veronica Briganti ha partecipato a numerosi incontri e festival, tenendo discorsi riguardo l’importanza di raccontare nel modo giusto le notizie e i casi di cronaca, soprattutto quelli legati alla violenza sulle donne. Un impegno importante che dimostra lo spessore e la preparazione di questa giornalista.

La vita privata di Veronica Briganti e l’amore (trovato a Chi l’ha visto?)

Chi l’ha visto? è un programma importantissimo per Veronica Briganti, non solo per quanto riguarda la sua carriera. Dietro le quinte dello show ha infatti incontrato anche l’amore, conoscendo Giuseppe Pizzo che è diventato suo marito. Nato a Napoli, Pizzo è stato un regista, uno sceneggiatore e un poliziotto prima di lavorare come giornalista.

Nel corso degli anni Veronica Briganti ha creato un rapporto speciale con Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto? Le due hanno collaborato spesso insieme, anche al di fuori degli studi televisivi, e dopo l’addio della presentatrice al programma, Veronica ha voluto omaggiare la Sciarelli definendola: “La mia capitana”.

Fra le loro collaborazioni c’è il libro Trappole d’amore. Storie di Truffe romantiche, scritto a quattro mani insieme a Ercole Rocchetti e Marina Borrometi. Un testo dedicato alle truffe online subite da uomini e donne, derubati da finti fidanzati.

Qualche tempo fa, ospite del programma Bella Ma’, Veronica Briganti aveva parlato del suo legame con Federica Sciarelli, dedicando alla conduttrice e giornalista delle parole bellissima. “Uno dei pregi di Federica è di esserci sempre per noi della redazione – aveva spiegato – quando noi inviati siamo fuori la possiamo chiamare, anzi la dobbiamo chiamare in qualsiasi momento. Se abbiamo difficoltà, quando non sappiamo cosa fare, lei è per noi una stella polare”.