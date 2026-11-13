Che studi ha fatto Antonella Clerici

Gli studi classici e la laurea che nessuno si aspetta (e che avrebbe potuto portarla altrove): la formazione di Antonella Clerici

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Clerici

Conduttrice e volto amatissimo della tv, Antonella Clerici ha alle spalle un curriculum particolarmente ricco non solo per quanto riguarda le esperienze televisive, ma anche per gli studi. Pochi lo sanno infatti, ma la presentatrice di È sempre mezzogiorno! è laureata in una materia molto particolare.

Che scuole ha fatto Antonella Clerici

Classe 1963, Antonella Clerici è nata a Legnano, figlia di Franca, casalinga, e di Giampiero, proprietario di un colorificio. La conduttrice ha trascorso l’infanzia prima e l’adolescenza poi in un ambiente di provincia, molto tranquillo e in cui tutti si conoscevano. Un’atmosfera che ha sempre apprezzato e che ha cercato di ritrovare anche in età adulta quando ha scelto di trasferirsi con il compagno Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

Antonella ha conseguito la maturità classica presso il Liceo-ginnasio statale Galileo Galilei a Legnano. In seguito si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Il suo sogno era quello di diventare un magistrato ed era una grande appassionata di Legge. Poi le strade della vita hanno condotto la presentatrice da tutt’altra parte, facendole cambiare idea.

Diversamente da tanti colleghi dunque Antonella Clerici non aveva l’ambizione di lavorare in televisione. Tutto è iniziato per caso quando, durante gli studi universitari, era stata assunta per lavorare a Telereporter. Nel 1985, proprio quando si sta per laureare, fa il suo esordio come annunciatrice televisiva. Poco dopo Antonella Clerici otterrà la sua Laurea in Giurisprudenza con Lode, ma il destino la porterà a continuare il lavoro nel piccolo schermo, con un percorso che le permetterà di diventare una grande conduttrice.

Gli studi di Antonella Clerici: dal sogno di magistrato a Regina della tv

La presentatrice ha spiegato più volte di considerare fondamentale la formazione scolastica. In particolare ha rivelato di amare molto il latino e il greco che l’avrebbero aiutata a creare una sua forma mentis.

“La forma mentis che mi ha dato lo studio del latino e del greco e, nel complesso, il metodo che i professori del liceo mi hanno insegnato in quegli anni hanno formato la mia cultura e la mia sensibilità. Se fai bene il Classico, la porta è poi spalancata”, aveva spiegato qualche tempo fa, ricordando i tempi della scuola.

In quell’occasione la conduttrice aveva anche parlato del suo esame di Maturità di cui conserva ancora oggi un ricordo nitido. “Ci hanno dato Cicerone, una versione sui Galli. So che l’ho completamente sbagliata e mi ha abbassato la media, pur avendo fatto molto bene in tutte le altre prove, compresa l’esposizione della tesina su Italo Svevo: avevo già una bella parlantina all’epoca. Alla fine sono uscita con 40 dalla Maturità per quello scivolone sul latino, ma mi sono rifatta all’università, dove mi sono conquistata il mio 110”.

In generale la scuola per Antonella Clerici è stato un luogo in cui ha imparato a crescere e a migliorarsi. Un concetto che ha provato a trasmettere anche alla figlia Maelle. “La cultura è libertà”, ha spiegato, raccontando di dare allo studio una enorme importanza.