Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Antonella Clerici

C’è chi la definisce la “vicina di casa” ideale e chi, guardandola illuminare la prima serata, la vede più come una diva assoluta. La verità è che Antonella Clerici è entrambe le cose, e il suo guardaroba ne è la prova lampante. Regina indiscussa di Rai 1, la biondissima conduttrice ha fatto della sua immagine qualcosa di unico, capace di dividersi con assoluta disinvoltura tra la solarità del giorno e il lusso della notte.

Ma chi si nasconde dietro ai look di quella che è, a tutti gli effetti, una delle trasformiste più affascinanti della televisione italiana? La risposta sta in un perfetto dualismo stilistico che separa nettamente la cucina di È sempre mezzogiorno dal palco di The Voice.

Antonella Clerici, l’eleganza democratica di “È sempre mezzogiorno”

Entrare nelle case degli italiani a mezzogiorno, e farli sognare in prima serata. Un doppio appuntamento che solo una vera sovrana della televisione potrebbe reggere con tale successo: tra autenticità e simpatia, Antonella Clerici non è solo il volto rassicurante di Rai 1, ma è anche un’icona di stile capace di stupire e dettare tendenza.

Il segreto del suo successo? Una straordinaria metamorfosi quotidiana, supportata dall’inseparabile Cristina Moscino (su Instagram, poco casualmente, Ildiavolovesteclerici).

Esiste infatti un confine netto tra l’Antonella del mattino e quella della notte, una precisa strategia fashion che volge la familiarità del daytime nello sfarzo hollywoodiano del palco, capace di riflettere perfettamente lo spirito dei programmi che conduce.

Potremmo tranquillamente dire che il guardaroba della conduttrice sia un vero e proprio prolungamento della sua personalità, diviso nettamente tra solarità contagiosa e quell’esplosione di glamour degna di un grande show: dallo studio di È sempre mezzogiorno, ad esempio, l’amatissimo programma culinario ambientato in un bosco fiabesco, la vediamo affacciarsi alle nostre vite con assoluta naturalezza.

Qui ovviamente i look rispondono a parole d’ordine ben precise: comfort, freschezza e accessibilità, incarnate in linea di massima da uno stile molto pulito, classico, che si sposa magnificamente con la scenografia dello studio. Addio agli storici quadri degli esordi; oggi la sua tenuta da giorno è fatta di camicie in tinta unita o stampate — spesso e volentieri firmate Caliban — denim, pantaloni di velluto o pelle e, talvolta, lunghi abiti floreali dall’anima vagamente boho-chic.

La virtuosa filosofia promossa è quella del riutilizzo, un mix tra capi basici del suo armadio privato, per comunicare un’eleganza più democratica e vicina alla gente, appositamente concepita per far sentire chi guarda a casa propria.

Total black, paillettes e fiori per brillare in prima serata

Quando il sole tramonta i riflettori della prima serata si accendono sui successi di The Voice Senior e The Voice Kids, invece, la musica cambia radicalmente.

Di notte, la nostra presentatrice del cuore si riappropria del suo status di diva della televisione, trasformandosi in una splendida visione haute couture: la vediamo affidarsi alle più prestigiose firme del panorama italiano e internazionale, tra Dolce & Gabbana, che firma per lei spettacolari creazioni in chiffon di seta con vistose stampe floreali e tagli che esaltano una femminilità squisitamente mediterranea, a Ermanno Scervino, tra linee ricercate e dettagli di pura luce.

Impossibile poi non menzionare Gai Mattiolo, storico stilista dei suoi Sanremo, celebre per aver creato per lei quegli abiti principeschi tempestati di paillettes, glitter e strass, capaci di brillare a chilometri di distanza.

Giorno e notte, semplicità e sfarzo: insomma, la forza dello stile di Antonella Clerici risiede proprio nella sua capacità di non risultare mai fuori posto.

Che indossi un normale paio di jeans, per assaggiare un piatto in cucina, o un sontuoso vestito per premiare il talento musicale del caso, la “Queen di Rai 1” non manca mai di dimostrare che la vera eleganza non sta affatto nell’abito, ma nella disinvoltura e nell’autenticità con cui lo si porta.