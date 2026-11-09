“Stiamo esagerando”, Clerici mostra gli addobbi natalizi a È sempre mezzogiorno (ma c’è chi insorge)

Antonella Clerici inaugura il Natale a È sempre mezzogiorno con oltre un mese d'anticipo. Ma non tutti apprezzano e scoppia la polemica

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IPA Antonella Clerici

Il Natale è arrivato in (largo) anticipo a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Al 9 novembre la conduttrice ha deciso di trasformare lo studio di Rai 1 in un piccolo villaggio natalizio. Una scelta che, però, non è piaciuta a tutti. E sui social è scoppiata la polemica.

Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno è già Natale

Camicia rossa, gonna tartan e un sorriso che tradisce tutto il suo entusiasmo. Antonella Clerici ha inaugurato la puntata di lunedì 9 novembre di È sempre mezzogiorno con una confessione decisamente insolita, annunciando al pubblico quello che aspettava da mesi: l’arrivo del Natale nello studio del suo cooking show.

“Buongiorno, mi chiamo Antonella e ho un problema che devo confessare”, ha esordito subito dopo la sigla. “C’è chi non riesce a fare a meno del caffè, chi del telefonino. Ecco, io non riesco a fare a meno del Natale. Lo so, siamo solo al 9 novembre e me lo dicono tutti. Abbiamo ancora i dolcetti di Halloween in bocca e mia figlia mi dice: ‘Ti prego mamma, quest’anno un po’ di sobrietà’. Ma io non ce la faccio. È più forte di me”.

Un riferimento alla figlia Maelle, 17 anni, che avrebbe chiesto alla madre di contenersi almeno quest’anno con le decorazioni natalizie. Un desiderio che è rimasto palesemente inascoltato.

La bionda conduttrice ha quindi chiamato in causa Mariah Carey, diventata ormai uno dei simboli indiscussi delle festività grazie alla sua celebre All I Want for Christmas Is You. “Lei si è scongelata il primo novembre, perché io devo aspettare fino a dicembre?”, ha scherzato la Clerici, prima di pronunciare il tanto atteso annuncio: “Da oggi nello studio inizia ufficialmente il Natale”.

Alberi, luci e caminetto: lo studio Rai già trasformato

Alle spalle di Antonella Clerici è dunque comparso un grande albero di Natale completamente addobbato, accompagnato da luci, decorazioni, cuscini a tema e un caminetto con la legna. Un’atmosfera calda e suggestiva, pensata per accompagnare il pubblico di Rai 1 verso le festività. Anche se inaugurata con largo anticipo rispetto alla tradizione.

In Italia l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, rappresenta tradizionalmente il momento in cui si preparano l’albero e il presepe. Ma Antonellina non ha alcuna intenzione di aspettare.

Del resto, la passione della presentatrice per il Natale non è una novità. Già lo scorso anno lo studio di È sempre mezzogiorno si era trasformato il 17 novembre. Questa volta, però, la Clerici ha deciso di anticipare ulteriormente i tempi, portando l’atmosfera natalizia in televisione a esattamente 46 giorni dal 25 dicembre.

Una scelta che la 62enne ha giustificato anche con le esigenze del programma. “Non è che possiamo fare le ricette di Natale poco prima, se uno deve prendere spunto, deve pensare, deve provare cosa cucinare, noi iniziamo oggi”, ha spiegato.

D’altronde, il cooking show di Rai 1 dedica tradizionalmente ampio spazio ai piatti delle feste, dalle preparazioni più elaborate ai dolci della tradizione. Quindi, secondo la visione della Clerici, iniziare a novembre significa offrire agli spettatori il tempo necessario per organizzare pure i propri menu natalizi.

Scoppia la polemica sui social: “Stiamo esagerando, è solo consumismo”

Se Antonella Clerici ha accolto con entusiasmo l’arrivo anticipato del Natale, una parte del pubblico non ha condiviso la decisione. Sui social sono comparsi numerosi commenti critici. Tanti, tantissimi, considerano eccessiva questa corsa verso le festività.

“Mio modestissimo parere: tutto questo è esagerato. È giusto addobbare ma è giusto farlo a inizi dicembre”, ha scritto un utente, lamentando la sensazione di vivere in una società che vuole continuamente anticipare ogni ricorrenza. “Questo voler affrettare le cose mi mette un gran disagio addosso. Stesso discorso nei negozi, non si capisce più niente, decorazioni di Halloween assieme a quelle natalizie”.

C’è poi chi ha richiamato l’attenzione sul significato del mese di novembre: “Novembre è il mese dei Defunti… Qualcuno se lo ricorda ancora?”.

Altri spettatori hanno invece invitato a riscoprire il piacere di vivere ogni stagione senza bruciare le tappe: “Siamo a novembre, godiamoci l’autunno, con i suoi colori e la sua malinconia. Perché tutta questa fretta? Ogni giorno non torna più, viviamoli tutti appieno!!! C’è un tempo per ogni cosa, ora non è il tempo del Natale. Calma! Il messaggio che passa non è bello”.

E ancora: “Ma veramente fate? Solo consumismo che continua a prevalere. Siamo a novembre, manco a inizio dicembre, che ancora ancora ci stava. È assurdo e senza senso e la magia e l’atmosfera del Natale si perde sempre di più!”.