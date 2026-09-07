È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici torna in tv e si commuove: cosa è successo nella prima puntata

Antonella Clerici torna dopo tre mesi a "È sempre mezzogiorno" in una prima puntata di ricette e tanta commozione

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IPA Antonella Clerici commossa a "È sempre mezzogiorno"

Dopo tre mesi di stop, È sempre mezzogiorno è tornato su Rai 1 con la sua brigata di cuochi e la conduzione di Antonella Clerici. Un ritorno atteso che ha riportato in tv i volti e l’atmosfera familiare che hanno fatto del programma uno degli appuntamenti più amati della rete.

Ma la prima puntata della nuova stagione è stata anche un momento di forte commozione per Antonella. All’inizio della trasmissione, infatti, la conduttrice ha voluto dedicare uno spazio speciale a una persona molto importante per lei e per tutto il cast, ricordandola insieme alla sua famiglia e alla brigata di È sempre mezzogiorno.

“È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ricorda Dimitri Tollini

È sempre mezzogiorno è sinonimo di casa, comfort e persone che si stringono intorno a una tavola. E dopo tre mesi di stop estivo, Antonella Clerici è tornata proprio nello studio che negli anni è diventato una seconda casa, insieme alla sua brigata e a tutti quei volti che hanno trasformato il programma in una grande famiglia.

La prima puntata della nuova stagione, però, ha avuto un sapore particolare. Perché tornare a casa significa anche ritrovare chi c’è e sentire ancora più forte la mancanza di chi non c’è più. Così Antonella ha voluto dedicare un momento speciale a Dimitri Tollini, una persona che per lei e per tutta la squadra è stata molto più di un semplice collaboratore.

“È amico di tutti, non solo mio, è stato sempre al mio fianco”, ha raccontato la conduttrice parlando del collaboratore venuto a mancare.

Antonella ha quindi mandato in onda un video con alcune immagini di Dimitri e, guardandole, non ha trattenuto l’emozione: “Grazie per la tua meravigliosa follia”. Un momento che ha commosso lei e l’intero studio. “È qui anche se non c’è”, ha detto Antonella prima di rivolgere un saluto alla mamma e ai fratelli di Dimitri.

Il suo ricordo è passato, ovviamente, anche dalla cucina. La prima ricetta di puntata è stata dedicata a lui, ed era stata più volte al centro delle loro discussioni: la ciambella romagnola, con una diatriba molto precisa, quella sulla presenza del liquore all’anice. Dimitri, infatti, aveva un legame speciale con i cuochi della trasmissione e decideva insieme a loro quali ricette portare in studio. “Non lo mettiamo, lo abbiamo qui, ma oggi non lo mettiamo“.

“È sempre mezzogiorno”, cosa è successo

Ma È sempre mezzogiorno è anche tante ricette, risate e belle vibrazioni che fanno compagnia a chi si mette davanti alla tv all’ora di pranzo. Dopo il momento di commozione dedicato a Dimitri, la prima puntata è tornata a essere quella che il pubblico conosce: una grande tavola piena di piatti, racconti, consigli e qualche sorpresa.

Non sono mancate le telefonate da casa e, naturalmente, le ricette. Tante, diverse, con la cucina al centro della puntata e con i cuochi pronti a raccontare come preparare un piatto e tutto quello che c’è dietro agli ingredienti che arrivano sulle nostre tavole.

Fulvio Marino, maestro panificatore, ha raccontato di essere stato in Liguria e di aver assaggiato la focaccia delle Cinque Terre, soffermandosi sulle differenze rispetto alla più conosciuta focaccia genovese: quella delle Cinque Terre è infatti più alta.

Il discorso è poi arrivato alle materie prime e alle difficoltà affrontate dagli orti negli ultimi mesi, segnati dal maltempo. Per chi coltiva, non è stato semplice: molti contadini hanno dovuto capire come proteggere le piante e, soprattutto, come riuscire a salvare il raccolto.

E tra una ricetta e l’altra non sono mancati i consigli sulle piante e sull’alimentazione, con qualche suggerimento utile anche per prendersi cura della propria salute attraverso ciò che portiamo in tavola.