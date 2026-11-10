Natale in anticipo per Chiara Ferragni: l’albero bellissimo già illumina la casa

Fiocchi di velluto rosso, orsetti, palline scintillanti e un villaggio in miniatura: Chiara Ferragni ha trasformato la sua casa milanese in un regno natalizio

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA L'albero di Natale di Chiara Ferragni

Manca più di un mese a Natale, ma le decorazioni festive hanno già conquistato le vetrine dei negozi e le abitazioni dei vip. Con qualche settimana di anticipo, infatti, anche Chiara Ferragni ha deciso di addobbare la sua casa milanese con uno splendido allestimento: Christmas non è mai stato così glamour. Tra luci scintillanti, fiocchi rossi e dettagli raffinati, l’atmosfera delle feste è già protagonista nell’abitazione della 39enne.

Chiara Ferragni, le decorazioni natalizie

Nonostante la tradizione preveda che l’albero di Natale debba essere addobbato l’8 dicembre, molte star scelgono di anticipare i preparativi di qualche settimana. È il caso di Chiara Ferragni, che sui social ha mostrato orgogliosa gli interni della sua abitazione già allestiti in vista del 25 dicembre: “Natale è già arrivato nella nostra casa”, ha scritto l’influencer nella didascalia che accompagna il video pubblicato sui social. L’imprenditrice digitale ha quindi ringraziato la cartoleria che le ha fornito i preziosi addobbi.

Al centro del salotto troneggia un bellissimo albero, decorato con elementi di vario genere: grandi fiocchi di velluto rosso, palline scarlatte, dorate e in vetro trasparente, campanelle, miniature e lanterne pieghevoli in carta a nido d’ape. Sui rami si possono scorgere anche diversi orsetti: al centro fa capolino uno di grandi dimensioni, con un maglioncino rosso, mentre in altri angoli sono presenti peluche più piccoli. Non manca un pizzico di ironia: tra i vari simboli natalizi, Chiara mostra orgogliosa una pallina con il volto di Kevin McCallister, protagonista del cult natalizio Mamma, ho perso l’aereo. A completare l’insieme ci sono le bellissime luci bianche e calde, distribuite su tutta la superficie.

Le decorazioni non si limitano all’albero, ma includono anche un villaggio in miniatura con modellini di un tendone da circo, trenini e carillon. Sul terrazzino dell’abitazione milanese della star, inoltre, è presente un secondo abete di piccole dimensioni. Insomma, per questo Natale Chiara sembra aver deciso proprio di fare le cose in grande.

Il Natale di Chiara Ferragni

Si prospetta un Natale sereno per Chiara Ferragni. Archiviato il momento difficile legato allo scandalo del Pandoro-gate, l’influencer è pronta a godersi le festività circondata dall’affetto della sua famiglia. Nonostante la 39enne non abbia ancora reso noti i suoi programmi per le vacanze, è probabile che con lei ci saranno i figli Leone e Vittoria e il fidanzato José Hernández, con cui fa coppia dalla scorsa primavera. Anche la sorella Valentina, da poco tornata single, e mamma Marina potrebbero partecipare ai festeggiamenti.

Non ci sarà sicuramente Fedez: dopo la separazione, i due non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Il rapper festeggerà invece insieme alla fidanzata Giulia Honegger e al figlio Edoardo Lupo, nato a luglio 2026. Vista la tenera età del piccolo, la coppia potrebbe optare per festeggiamenti casalinghi, lontano dai riflettori.

Negli anni più felici del loro matrimonio, Chiara e Fedez erano invece soliti decorare la loro abitazione a tema natalizio già a novembre. L’imprenditrice non ha mai nascosto la sua passione per le festività invernali, coinvolgendo a suo modo anche l’ex marito nei preparativi. Un’abitudine che, a quanto pare, non è affatto scomparsa.