Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Le decorazione di Natale da comprare durante il Black Friday

Il Black Friday sta ormai per finire e queste sono davvero le ultime occasioni per approfittare degli sconti prima che i prezzi tornino pieni. Questo è il momento giusto per prepararti con tutto il necessario alla mise en place di casa nella sua veste più natalizia senza spendere più del dovuto: anticipare lo shopping adesso ti permette di portare a casa tutto il necessario per le feste risparmiando e ricevendo i pacchi in tempo per decorare con calma.

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Se non sai da dove iniziare per fare il pieno di atmosfera natalizia spendendo meno, ci abbiamo pensato noi. Troverai gli alberi di Natale, le decorazioni e l’oggettistica per la casa, tutto ancora in sconto per il Black Friday.

Alberi di Natale in offerta

La senti nell’aria? Il profumo dei balocchi, mela e cannella, neve fresca e aria frizzanti. Se quest’anno se ti anche aria di novità e vuoi cambiare l’albero o prenderne uno più folto e realistico, questo è il momento giusto per fare l’affare, spaziando dai modelli più facili da inserire in soggiorno fino alle versioni più imponenti e scenografiche. FairyTrees propone un abete Nordmann curato nei dettagli con supporto stabile, Totò Piccinni punta su una chioma fitta ed effetto realistico, mentre Megashopitalia firma un modello super realistico pensato per diventare il protagonista assoluto del salotto. Occhio alle misure riportate nel sito per fare un acquisto mirato.



Offerta FairyTrees Albero di Natale artificiale Nordmann con supporto stabile

Totò Piccinni Albero di Natale artificiale ad alta densità ed effetto realistico

Offerta Megashopitalia Albero di Natale super realistico dalla chioma folta e scenografica

Decorazioni e luci per l’albero scontate

Una volta scelto l’albero, sono le luci e i dettagli a creare la magia. Per illuminare i rami puoi scegliere le ghirlande luminose (impermeabili e adatte anche all’esterno), le luci a batteria con dettagli a bastoncino per un tocco giocoso, oppure la catena multicolore con telecomando e diverse modalità di gioco di luce. Per vestire l’albero in modo completo e coordinato, invece, ci sono il set di palline infrangibili in plastica, il kit di decorazioni da appendere e i fiocchi glitter per aggiungere punti luce tra i rami.



Offerta GYLEFY Luci natalizie e ghirlande luminose impermeabili per interno ed esterno

Offerta Luci natalizie Decorazioni luminose a batteria con dettagli a bastoncino

Offerta Luci multicolore Catena luminosa natalizia con telecomando e diverse modalità

Offerta Set palline di Natale Confezione di palline natalizie in plastica per decorare l'albero

Offerta COM-FOUR Set di decorazioni natalizie da appendere per l'albero

Offerta Naler Fiocchi decorativi glitterati per impreziosire l'albero di Natale

Decorazioni per la casa in per sconto

L’atmosfera delle feste non si ferma all’albero: bastano pochi elementi strategici su mobili, caminetti, finestre, esterni e ingressi per trasformare tutta la casa. La ghirlanda natalizia da 2,4 metri con luci integrate veste subito mensole e scale, mentre la decorazione luminosa ad albero minimal è ideale per i soggiorni più raffinati e chic. Se ami i dettagli davvero scenografici, punta sulla mongolfiera decorativa con Babbi Natale che farà felice anche i più piccoli. Per gli esterni, con la renna luminosa con cristalli riflettenti sulla porta farai un figurone mentre preparati a vedere i curiosi affacciati al tuo giardino con l’enorme renna luminosa da giardino.



Offerta Ghirlanda natalizia Ghirlanda decorativa da 2,4 metri con luci integrate per la casa

Offerta Decorazione luminosa Luce natalizia a batteria con modalità regolabili per il soggiorno

Offerta LEFZUR Decorazione natalizia artigianale per arricchire gli ambienti di casa

Offerta Avilia Mongolfiera natalizia decorativa e scenografica

Offerta BAKAJI Renna natalizia luminosa con cristalli riflettenti

Offerta COSTWAY Decorazione natalizia illuminata per creare atmosfera in casa

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