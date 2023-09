Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Nessuno aveva mai visto così Kate Middleton, senza trucco e con i jeans zuppi di pioggia. Le foto inedite della Principessa del Galles alla partita di calcio di suo figlio George hanno stupito tutti. Ma di fatto confermano che il ruolo di madre (normale) è quello che più preferisce per sé.

Kate Middleton, mamma normale alla partita di George

Dopo le ennesime voci su una presunta quarta gravidanza, Kate Middleton si mostra come una madre normale al pari di tante altre che è pronta a prendersi un sacco di pioggia pur di tifare suo figlio a una delle tante partite di calcio cui prenderà parte. La Principessa una mamma come le altre dunque. E non è la prima volta che mostra questo suo lato. Più volte è stata fotografata mentre fa acquisti in minimarket o low cost per i suoi figli. In un’altra occasione era stata sorpresa con Louis, il terzogenito, per le vie di Londra. Addirittura sono circolate voci di una sosta forzata di Kate in un pub della capitale per delle esigenze impellenti della piccola Charlotte.

Lady Middleton ha spesso raccontato della sua vita da mamma che accompagna i figli a scuola, li va a riprendere, prepara loro la merenda e organizza i giochi in giardino, condividendo storie di vita con altre donne alle prese con bambini in età scolare.

Dunque, non ci dovremmo stupire se Kate e William portano George alla partita di calcio il sabato pomeriggio. Eppure le ultime foto scattate “a tradimento” alla Principessa del Galles hanno suscitato molta ammirazione e questo perché per la prima volta si è mostrata al naturale.

L’abbiamo vista indossare abiti low cost, sedersi sul prato e dare la merenda ai bambini ma erano sempre circostanze programmate, come i pic nic al polo club mentre suo marito scende in campo per beneficenza. Questa volta però l’uscita era privatissima e Kate non si è preoccupata di truccarsi o mettersi un soprabito elegante.

Kate Middleton, la foto al naturale conquista tutti

Al contrario, Lady Middleton è arrivata al campo di calcio struccata, coi capelli raccolti in una coda alta e spettinata, indossando dei jeans larghi bagnati fino alla caviglia dalla pioggia, sneaker bianchi che secondo i ben informati appartengono alla collezione di Roger Federer. Mentre per coprirsi dal freddo e dalle intemperie, ha optato per un giaccone verde militare di Burbour (299 sterline) che appartiene alla passata stagione, anche se è la prima volta che lo ha indossato e una sciarpa di lana blu.

Le foto di un’inedita Principessa del Galles hanno suscitato il plauso dei sudditi e dei fan che sui social commentano positivamente la versione mamma normale di Kate Middleton. C’è chi scrive: “Kate è semplicemente Kate. Non è preoccupata per il suo ruolo reale o i suoi titoli qui. Lei è mamma e moglie in questo momento. Indossa abiti comodi per questa occasione familiare privata”. E ancora: “Fa bene all’anima (la mia, comunque) vedere Kate vestita così con i capelli disordinati”. “È una mamma normale che guarda suo figlio giocare a pallone. Questo è tutto”.

C’è anche chi elogia William, ovviamente pure lui alla partita di George: “Possiamo anche dire che il principe William sembra davvero delizioso in modalità papà. 🔥”.

Altro che diademi e abiti da mille e una notte, William e Kate piacciono molto di più in versione genitori normali, proprio come noi.