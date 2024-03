Kate Middleton, ultime notizie. Il Palazzo smentisce, quando la vedremo davvero

Kate Middleton e William non parteciperanno alla messa di Pasqua, il Palazzo smentisce il ritorno in pubblico della Principessa del Galles

Kate Middleton e William non saranno presenti alla messa di Pasqua. Il Palazzo smentisce la presenza dei Principi del Galles e dei loro figlia alla funzione religiosa cui invece parteciperà Carlo, malgrado il cancro. Dunque, non ci sono speranze di rivedere la Principessa a breve termine.

Kate Middleton, il Palazzo smentisce il suo ritorno

Dunque, la speranza di vedere Kate Middleton alla messa di Pasqua, insieme alla Famiglia Reale, nella cappella di San Giorgio tramonta definitivamente. Tutti avevamo pensato di rivedere la Principessa del Galles, anche solo per un attimo, sfilare verso la chiesa del Castello di Windsor per la funzione pasquale. La sua presenza avrebbe significato la fine di un periodo difficile e soprattutto la fine di tutte quelle teorie complottiste che hanno funestato la sua convalescenza.

Ma il video annuncio che Kate ha fatto lo scorso 22 marzo con cui ha comunicato di avere il cancro e di aver iniziato la chemioterapia ha cambiato le prospettive. La Principessa del Galles non riesce a tornare al suo lavoro, deve pensare a sé, deve pensare a sconfiggere un nemico pericoloso. Lo deve fare prima di tutto per i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, poi per William e infine per la Monarchia britannica di cui lei rappresenta il futuro.

Il 26 marzo Buckingham Palace ha annunciato il programma della Famiglia Reale per le festività di Pasqua. William e Kate ufficialmente non saranno presenti alla tradizionale messa. Staranno coi loro figli e celebreranno in forma privata la festa religiosa. In questo modo, il Palazzo smentisce ogni ipotesi di un ritorno della Principessa del Galles alla vita pubblica. È probabile che non la vedremo nemmeno il prossimo 17 aprile. Come detto, la priorità, adesso per lei è di guarire. Può contare sempre sulla presenza di William che le ha fatto un’importante promessa.

Kate Middleton, l’effetto del suo messaggio

Kate forse non avrebbe mai voluto registrare quel video con cui ha spiegato al mondo di avere un cancro. È probabile che a costringerla siano state le troppe e assurde illazioni sul suo stato di salute. E anche se c’è chi ha messo in giro la voce che si tratti di una clip creata con l’intelligenza artificiale, quel video ha avuto un effetto profondamente significativo.

Esattamente come accadeva per i suoi look, la forza mediatica di Lady Middleton si è rivelata anche attraverso il suo toccante messaggio. Come ha sottolineato il professore Peter Johnson, responsabile del reparto oncologico presso l’NHS England, dopo le parole di Kate sono aumentate sul web le ricerche relative al tumore e alle sue cure.

“Ricevere una diagnosi di cancro ti sconvolge la vita e parlarne può essere davvero difficile. Il coraggio della Principessa del Galles è stato un esempio per tutti e aiuterà chi si trova nelle sue stesse condizioni a fare lo stesso. Non solo, grazie al suo gesto, abbiamo riscontrato un picco di ricerche relative ai sintomi del cancro, informazioni che possono salvare la vita”. Johnson ha proseguito: “Non c’è dubbio che parlare del cancro può salvare vite umane se sprona le persone a sottoporsi a diagnosi precoci”.