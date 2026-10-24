Chi è Sabrina Brizzola: lo scontro a Porta a Porta con Vespa e le polemiche

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IPA Bruno Vespa

Si chiama Sabrina Brizzola la giovane coordinatrice nazionale dell’Unione degli universitari (Udu) che è finita al centro di un’accesa polemica dopo lo scontro in televisione con Bruno Vespa durante la sua partecipazione a Porta a Porta.

Sabrina Brizzola e lo scontro con Bruno Vespa in tv

L’episodio, avvenuto nel corso di una puntata del celebre talk, ha visto Bruno Vespa scontrarsi con la giovane, arrivata negli studi Rai per sostenere la tesi sui mancati finanziamenti dell’istruzione pubblica e per denunciare la mancanza di borse di studio.

Il passaggio più criticato del confronto è arrivato quando Sabrina Brizzola ha iniziato a parlare dell’alto tasso di abbandono scolastico registrato in Italia. A quel punto Bruno Vespa ha replicato con durezza, interrompendola: “Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, capisce? Quindi quando venite qui, venite preparati, dovete studiare, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano”.

“Visto che lei è informata, la prego di vedersi le statistiche”, ha affermato il conduttore di Porta a Porta, visibilmente innervosito. “Posso rispondere? – ha replicato la 24enne – L’Italia è l’unico paese in Europa che non copre tutte le borse di studio degli studenti universitari. Questo è un dato che se qualcuno vuole confutarmi sono contenta di ascoltare. Le borse di studio non vengono coperte, le università vengono definanziate”.

Lo scontro in televisione è stato aspramente criticato sui social dove Bruno Vespa è stato accusato di non aver lasciato parlare la sua ospite e di aver usato un tono poco adatto. Alle numerose critiche sui social si è poi aggiunta una nota dell’Usigrai, ossia il sindacato dei giornalisti dell’azienda pubblica.

“Ancora una edificante pagina di Servizio Pubblico da parte del conduttore con contratto da artista Bruno Vespa – si legge nel comunicato -. Ci chiediamo se sia ulteriormente tollerabile che in uno studio della Rai si assista ad un comportamento tra l’aggressivo e il paternalistico (pensavamo di non essere più nell’epoca dei romanzi di Jane Austen!) come quello tenuto nei confronti di Sabrina Brizzola coordinatrice dell’Udu, Unione degli Universitari, che nella puntata del 20 ottobre non ha potuto terminare il proprio ragionamento apostrofata e interrotta più volte in modo aggressivo da Vespa. Ci piacerebbe che un tale piglio da grande mattatore televisivo venisse riservato anche ai potenti di turno nei confronti dei quali invece Vespa mostra solitamente un’invidiabile pacatezza”.

Chi è Sabrina Brizzola

24 anni, originaria della provincia di Fermo, Sabrina Brizzola è una studentessa di Economia e Commercio, da sempre impegnata nell’attivismo studentesco. Negli anni, grazie al suo lavoro, è arrivata a ricoprire un ruolo molto importante ossia quello di coordinatrice nazionale dell’Udu.

L’Unione degli universitari è infatti la più grande associazione presente negli atenei italiani. Creata nel 1994, ha come scopo quello di tutelare i diritti degli studenti e promuovendo un modello di università che sia pubblica e accessibile a tutti.

Ha partecipato a numerose campagne e battaglie, spendendosi contro il caro affitti e la carenza di alloggi dedicati agli studenti fuorisede. Lo scorso 18 ottobre era stata ripresa dalle telecamere di alcuni smartphone durante la manifestazione a Roma. Il suo discorso era finito poi sui social, commentato e ricondiviso da tantissime persone.