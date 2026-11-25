Una ha oltre 150mila follower su Instagram, l’altra ha ballato sul bancone di Striscia: ora il “cento, cento, cento” cerca due volti nuovi a Canale 5

Getty Images Ilary Blasi

Lisa Bassi e Miriana D’Agostino affiancherebbero Ilary Blasi a Ok, il prezzo è giusto nel ruolo di vallette. A fare i nomi è Giuseppe Candela su Dagospia, che le colloca al posto che fu di Ana Laura Ribas: mostrare i premi in palio e gridare “cento, cento, cento”. Mediaset, per ora, non conferma i nomi.

Lo stesso Giuseppe Candela, però, a fine ottobre aveva già anticipato Ilary Blasi alla conduzione e aveva visto giusto. Il quiz torna su Canale 5 lunedì 7 dicembre, nel preserale. Insomma, la conduttrice del Grande Fratello Vip, instancabile, non fa a tempo a chiudere la Casa che deve subito entrare nuovamente negli studi Mediaset.

Ok, il prezzo è giusto: il ritorno dopo 25 anni

Mediaset ha ufficializzato il ritorno il 24 novembre: il quiz andrà in onda tutti i giorni, in una produzione Rti con Fremantle. Uno show famosissimo, partito nel 1983 e che si era fermato nel 2001, con Maria Teresa Ruta alla conduzione. L’eredità di Iva Zanicchi, che lo guidò dal 1987 al 2000, passa ora a Ilary Blasi, ancora impegnata con il Grande Fratello Vip, e nella fascia il programma prende il posto di Caduta Libera, con Max Giusti.

Il gioco non cambia, e va tutto a favore dei grandi appassionati del programma: bisogna indovinare il prezzo di un’auto, di un telefonino o della spesa, con il pubblico in studio a suggerire le cifre. L’annuncio di Mediaset cita anche l’“Apriti, Sesamo!” tra i riti storici del programma. Ana Laura Ribas, valletta del quiz negli anni Novanta, a Striscia la notizia era entrata come Velina nel 1992.

Lisa Bassi, modella e content creator

Lisa Bassi fa la modella e la content creator, e su Instagram la seguono più di 150mila persone. In televisione, sarebbe alla prima esperienza. Per quanto riguarda i suoi studi, al momento in cui scriviamo non si hanno troppe informazioni, a riprova del fatto che Canale 5 cerca nuovi volti televisivi anziché ripiegare sui soliti noti.

Miriana D’Agostino, da Vimercate a Striscia la notizia

Davanti alle telecamere, Miriana D’Agostino c’è già stata. Viene da Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Fa la modella e la content creator, ha studiato recitazione e in passato ha usato anche il nome d’arte Miriana Alison.

Nel gennaio 2025, a 24 anni, si è presentata ai provini di Striscia la notizia per la nuova Velina bionda. Le candidature, erano centinaia e le selezionate quattordici. Per l’occasione, è passata da mora a bionda, poi è salita sul bancone a ballare con la Velina mora Beatrice Coari.