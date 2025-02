Che fine ha fatto Ana Laura Ribas, oggi lontana dai riflettori

Ana Laura Ribas, ex volto della tv, ha lasciato il piccolo schermo per un’agenzia di comunicazione. La libertà di cambiare vita non dovrebbe stupire nessuno

Fonte: IPA Ana Laura Ribas

Ana Laura Ribas, volto storico della tv italiana, è riapparsa dopo anni di silenzio in un’intervista a Verissimo. Dopo un passato tra riflettori e prime serate, ha deciso di sganciarsi dal circo mediatico e riprendersi la sua vita. A quasi 59 anni, si è raccontata senza filtri la sua nuova quotidianità, il legame con Marco Uzzo, di 17 anni più giovane, e il duello con il cancro alle ovaie che ha messo a dura prova corpo e mente.

Gli esordi in Brasile e l’arrivo in Italia

Nata a Curitiba, in Brasile, il 13 marzo 1966, Ana Laura Ribas si affaccia al mondo dello spettacolo giovanissima, iniziando a 15 anni con una serie di pubblicità che la rendono un volto familiare nel suo paese d’origine. Ma l’Italia la chiama e nel 1989 la vediamo con il sorriso smagliante accanto a Mike Bongiorno come ragazza “Bingo” di Telemike. Da lì, la scalata prosegue con una comparsata nell’edizione serale di Ok, il prezzo è giusto!, dove la sua presenza non passa inosservata.

Negli anni ’90 diventa una delle protagoniste delle prime due stagioni di Paperissima, guadagnandosi il titolo di “paperetta”. Ma il vero salto arriva nel 1992, quando approda a Striscia la Notizia come velina, consolidando la sua popolarità. Nei primi anni 2000, fa il grande passo verso la Rai e diventa un volto di Domenica In, confermandosi come presenza fissa del programma.

La battaglia per il riconoscimento delle vallette

Ana Laura Ribas non ha mai digerito il trattamento riservato alle vallette, spesso viste come ornamenti da studio invece che professioniste con anni di gavetta alle spalle. Mentre certe meteore televisive guadagnavano spazio senza sudare, lei sgomitava per farsi strada in un mondo dove il talento contava meno delle conoscenze giuste.

Fonte: IPA

Nel 2004, ha posato per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni dedicata alle veline iconiche di Striscia la Notizia, come a voler ribadire che quel ruolo, per lei, non è mai stato solo una passerella, ma una vera e propria carriera.

Cinema, reality e addii

Non contenta di restare incasellata nel ruolo della valletta di lusso, nel 2004 si è buttata a capofitto nell’Isola dei Famosi, esperienza che ha testato la sua resistenza tanto fisica quanto psicologica. Due anni dopo, si è ritrovata davanti alla cinepresa per interpretare se stessa nel film Vita Smeralda, un’apparizione che le ha lasciato più curiosità che applausi.

Tra il 2012 e il 2013 ha continuato a gravitare nei salotti televisivi, anche se il suo spazio si è progressivamente ridotto, trasformandola più in una presenza nostalgica che in un volto di primo piano.

La battaglia contro il cancro

Nel 2011 Ana Laura Ribas ha deciso di affrontare a viso aperto il nemico più infido: un cancro alle ovaie che le ha ribaltato la vita senza chiedere permesso. Dopo un’operazione più lunga del previsto, si è trovata davanti a un bivio: aspettare il peggio o giocare d’anticipo con un’operazione

L’idea di non poter avere figli non le ha mai tolto il sonno. Ha sempre saputo di non avere l’istinto materno, preferendo riversare affetto e cure sui suoi cani, soprattutto su Gregorio, che considera senza esitazione “un figlio che non ho mai avuto”.

Perché ha lasciato la tv

Dopo anni di ospitate e apparizioni che più che entusiasmarla la lasciavano con l’umore di un giorno di pioggia a novembre, Ana Laura Ribas ha detto addio alla tv senza troppi rimpianti. “I conduttori sono sempre gli stessi, gli altri fanno gli opinionisti. Dopo ogni apparizione mi sentivo svuotata. Un giorno ho detto: ‘Basta, ho chiuso'”, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano.

E, sorpresa sorpresa, il mondo non è crollato. Anzi. Non è obbligatorio stare per sempre in televisione. Da oltre dieci anni ha messo su un’agenzia di comunicazione che la tiene impegnata con marchi di lusso e aziende internazionali. Un cambio di rotta che dovrebbe essere la normalità e non un caso da studiare sotto vetro. “Ero davanti a un bivio: restare un’opinionista a vita o costruirmi un’altra strada. Ho scelto la seconda”, ha detto con la sicurezza di chi ha capito che la libertà vale più di qualsiasi inquadratura televisiva. E non c’è niente di male nel voltare pagina.