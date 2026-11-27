Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip sta per terminare, ma Ilary Blasi ha già in mente nuovi progetti. Il prossimo appuntamento infatti sarà quello con Ok, il prezzo è giusto. Sarà proprio la presentatrice, come svelato nei giorni scorsi, a presentare il celebre show, pronto a tornare in onda dopo una lunga assenza. In queste ore Ilary ha svelato su Instagram i lavori per la preparazione della trasmissione, mostrando il nuovo studio televisivo. Insieme a lei il marito Bastian Muller, emozionato e fiero per questa nuovissima avventura della conduttrice.

Ilary Blasi svela lo studio di Ok, il prezzo è giusto

Nelle Stories di Instagram, Ilary Blasi ha condiviso alcuni video che svelano sia il camerino che lo studio di Ok, il prezzo è giusto. Mediaset, dopo aver rilanciato La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui, si prepara a realizzare una nuova “operazione nostalgia”.

Dopo aver abbandonato gli studi di Cinecittà dove conduce il Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha raggiunto Milano per scoprire i nuovi studi di Ok, il prezzo è giusto. La trasmissione debutterà lunedì 7 dicembre su Canale 5 andando in onda al posto di Caduta Libera, show guidato da Max Giusti e Isobel Kinnear.

Nelle Stories, Ilary, accompagnata da un emozionatissimo Bastian Muller, ha rivelato ai fan come sarà il set dello show. Un programma amatissimo dai telespettatori condotto da Iva Zanicchi per ben tredici anni. Lo studio, almeno in base a quanto mostrato dalla conduttrice, ricalca nei colori e nell’atmosfera il format, ma con un’aria di rinnovamento. Proprio come accaduto per La Ruota della Fortuna, diventato prima un caso, poi un successo consolidato per Mediaset, così tanto che Gerry Scotti e Samira Lui hanno continuato ad andare in onda ininterrottamente anche durante l’estate.

Ilary resterà a Milano per registrare le prossime puntate dello show che, secondo alcune indiscrezioni, saranno 42. Le registrazioni sarebbero già iniziate e costringeranno la presentatrice a stare lontano dalla sua casa di Roma. Una distanza che non sembra preoccupare Bastian Muller, abituato a fare la spola fra l’Italia e la Germania per stare con la moglie.

L’imprenditore ha infatti ripubblicato alcuni video che svelano lo studio televisivo, mostrandosi molto felice per questa nuova avventura di Ilary Blasi. Segno di un amore che, a dispetto dei gossip su una crisi, sembra procedere a gonfie vele.

La polemica di Iva Zanicchi

Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto su Canale 5 il prossimo 7 dicembre è stato accompagnato anche da qualche polemica. Iva Zanicchi, che ha legato il suo nome allo show per oltre dieci anni, ha espresso il suo disappunto per non essere stata contattata dalla rete televisiva.

“Oh guarda. Ilary, tu sei una donna meravigliosa, lo dico sinceramente, sei bellissima – ha commentato Iva, ospite di Domenica In di Mara Venier -. Farai ‘Ok, il prezzo è giusto!’ in modo splendido. È una trasmissione che ho amato e che fatto per undici anni. Sono contenta, avrà successo, l’unica cosa, dato che non tengo un cecio in bocca, sono contenta, auguro grande successo, ma avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonatina: ‘guarda Iva che rifacciamo Ok’, per informarmi”.