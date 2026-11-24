iStock Dolci di Natale facili

Durante le feste il forno è spesso già occupato da altre preparazioni (dagli arrosti alle lasagne), e il dolce finisce per diventare l’ultimo pensiero. Per fortuna ci sono tantissimi dessert che si preparano a freddo, con biscotti, creme al mascarpone e frutta secca, lasciando spenti forno e fornelli. La maggior parte di questi dolci chiede qualche ora di riposo per rassodarsi, magari dalla sera prima: ecco sei idee, con qualche consiglio per servirle al meglio.

Salame di cioccolato con nocciole e scorza d’arancia

Il salame di cioccolato è di certo il più amato tra i dolci a freddo: possiamo provare la versione che si prepara con il solo cacao amaro, lavorato con burro morbido, zucchero e biscotti secchi, più nocciole già tostate e scorza d’arancia grattugiata per il profumo delle feste. Lo zucchero a velo va aggiunto vicino al servizio, e il modo più scenografico per proporlo è già affettato su un vassoio, con qualche nocciola intera.

Tartufi di pandoro al cacao e cocco

Fette avanzate, ritagli rimasti da altri dolci delle feste: il pandoro si presta bene a diventare piccoli tartufi, sbriciolato e legato con ricotta ben scolata e appena zuccherata. Dato che il pandoro è già morbido, la ricotta va aggiunta un cucchiaio alla volta, fermandosi appena l’impasto tiene la forma, perché un composto troppo umido si appiccica alle mani. Mezz’ora in frigo rende più facile la formatura, e con un cucchiaino o un piccolo porzionatore otteniamo palline della stessa misura.

Tronchetto di Natale con biscotti e crema al mascarpone

Un tronchetto di Natale a freddo? È possibile, a patto di mettere da parte il classico rotolo di pasta biscotto: qui i biscotti, appena bagnati, si alternano a una crema di mascarpone e panna priva di uova, composti a forma di ceppo. Tutto dipende dalle proporzioni: troppa crema rende il dolce instabile al momento del taglio, mentre una bagna abbondante ammorbidisce i biscotti fino a sfaldarli. Se a tavola ci sono bambini, il caffè decaffeinato già freddo è una bagna analcolica che mette d’accordo tutti.

Cheesecake al mandarino nei bicchieri

Il bicchiere ci libera dall’obbligo di sformare una torta, e la crema rimane morbida, da mangiare al cucchiaio. Sul fondo mettiamo i biscotti sbriciolati, lasciati così come sono, al centro una crema al formaggio fresco e sopra gli spicchi di mandarino. Meglio puntare su contenitori piccoli, perché dopo il pranzo di Natale una porzione abbondante spesso avanza, e su strati proporzionati, con poca base e più crema. La decorazione, con uno spicchio intero o un filo di scorza, si rifinisce poco prima di servire.

Datteri ripieni di mascarpone e noci

Si mangiano in un boccone, accompagnano bene il caffè e possono affiancare gli altri dessert su un vassoio misto. Molto dipende dai datteri: quelli morbidi e carnosi si aprono con un taglio laterale e si liberano del nocciolo restando interi, mentre quelli più secchi tendono a spaccarsi. Il frutto è già molto dolce, quindi la farcia di mascarpone può essere poco zuccherata, e mezzo gheriglio di noce appoggiato sopra aggiunge la parte croccante. Per servirli è sufficiente un piatto da portata, con i datteri disposti in fila o in cerchio.

Tiramisù al torrone con crema di mascarpone e panna

In questa variante i savoiardi, bagnati nel caffè già freddo, si alternano a una crema di mascarpone e panna montata, arricchita da torrone friabile tritato. Le monoporzioni, in bicchierini o coppette, si gustano volentieri dopo un pranzo abbondante e si preparano anche il giorno prima. Al momento di servirle, rifiniamo con una spolverata di cacao e qualche scaglia di torrone aggiunta all’ultimo.