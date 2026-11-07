Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni, come si sono conosciuti e da quanto stanno insieme

Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni fanno coppia da tempo: ecco chi è la donna che ha conquistato il cuore del regista e come è scoccata la scintilla tra loro

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Leonardo Pieraccioni

Tra i registi e attori più apprezzati del panorama nazionale, Leonardo Pieraccioni è da anni felicemente fidanzato con Teresa Magni. La donna, estranea al mondo dello spettacolo, ha restituito il sorriso all’interprete de Il Ciclone dopo la fine della relazione con la collega Laura Torrisi: la loro è una storia d’amore semplice e discreta, ma il primo incontro è stato degno di un film.

Come si sono conosciuti Leonardo e Teresa

In una recente intervista a Oggi, Leonardo Pieraccioni ha raccontato per la prima volta come ha conosciuto la fidanzata Teresa Magni. Nel 2019, l’attore fu avvicinato in un ristorante dalla ragazza e da una sua amica, che gli chiesero una foto ricordo. Folgorato da Teresa, il regista toscano colse l’occasione per chiederle un contatto social: “Mi raccomando, taggatemi, che voglio vedere come veniamo tutti e tre”, ironizzò.

Dopo averla aggiunta su Instagram, Leonardo scoprì che la ragazza aveva un negozio di capsule e cialde per il caffè: “Tutte le sere prendevo la macchina, facevo 25 chilometri, compravo una montagna di cialde anche se non avevo la macchinetta: alla fine ha ceduto”, ha raccontato ancora l’interprete de Il Ciclone.

Un aneddoto che potrebbe ricordare a tutti gli effetti la sceneggiatura di una sua commedia: che Pieraccioni, in qualche modo, decida di ispirarsi alla sua storia personale per un nuovo film?

Da quanto tempo stanno insieme Pieraccioni e Teresa

Leonardo Pieraccioni e Teresa Magni stanno insieme da circa 7 anni, ma al momento non ci sarebbe all’orizzonte nessun matrimonio. Il regista toscano, a tal proposito, ha ironicamente raccontato: “L’altra sera si è inginocchiata e mi ha chiesto di non sposarla: le ho detto di sì”.

La coppia vive la relazione con grande discrezione, concedendosi del tempo di qualità insieme soprattutto in settimana. Nel weekend l’attore e regista si dedica invece alla figlia Martina, nata dalla precedente relazione con l’attrice Laura Torrisi. Anche Teresa ha una figlia, Anna, avuta dal precedente compagno.

Chi è Teresa Magni

Teresa Magni è nata il 19 ottobre 1981 a Firenze e ha quindi 45 anni, ovvero 16 in meno del suo attuale fidanzato. In passato, come raccontato dallo stesso Pieraccioni, la donna gestiva un negozio di cialde, ma attualmente lavora nel settore del fitness come personal trainer.

Proprio come Leonardo, anche Teresa ha una figlia, Anna, nata da un precedente matrimonio. Nonostante vivano la relazione lontano dai riflettori, sui social la 45enne posta spesso scatti in compagnia del fidanzato, documentando le loro uscite e vacanze.

Per Leonardo l’incontro con Teresa è stato una vera e propria boccata d’ossigeno: dopo la fine della relazione con Laura Torrisi, durata ben sette anni, il regista aveva spiegato di aver vissuto un periodo piuttosto difficile.

“Con Laura ci eravamo lasciati e avevamo una bambina piccola da crescere. Il mio pensiero fisso era che Martina non subisse il trauma della separazione. E quando la testa c’ha pensieri, non vai a cercare una ragazza”, raccontò in un’intervista, sottolineando di essere rimasto casto per oltre tre anni. Oggi, chiusa quella difficile parentesi, sembra finalmente tornato il sereno nella sua vita.