Tutti gli amori di Riccardo Scamarcio, da Valeria Golino a Benedetta Porcaroli

Oggi è felice al fianco di Benedetta Porcaroli, ma in passato Riccardo Scamarcio ha avuto altre relazioni importanti

ANSA Riccardo Scamarcio e Valeria Golino

Riccardo Scamarcio ha sempre vissuto i propri sentimenti con discrezione, lasciandosi andare poche volte a dichiarazioni nel merito. Lo ricordiamo a Domenica In, quando lo scorso aprile aveva ammesso: “Single? Al massimo sei mesi nella mia vita. Stare da solo non mi piace”. Oggi compie 47 anni e noi ne approfittiamo per ripercorrere la sua vita sentimentale, con le donne che sono state al suo fianco.

Angela Liso

Prima del successo come attore in Tre metri sopra il cielo nel 2004, Riccardo Scamarcio ha una lunga relazione con Angela Liso, anche lei originaria di Andria. Quasi 10 anni insieme, da giovanissimi, finché lei non scopre il suo tradimento dopo essersi trasferito a Roma.

“Riccardo era preso d’assalto dalle fan e aveva sempre tanti impegni, era meno presente. Poi, quando ha girato un film con Valeria Golino, Texas, le cose tra di noi sono cambiate – ha raccontato la stessa Liso -. Fino a quando, un bel giorno, ho scoperto che mi tradiva con lei”.

E ancora: “Sono venuta a sapere dai giornali. È stato un trauma, che non avevo mai provato prima. Mi sono sentita stupida perché non me l’aspettavo. Mi dicevo: ‘Ma sta accadendo proprio a me? Io, la compagna di quello che diventa strafamoso, tradita con un’attrice famosa?'”. Nel 2008 ne ha parlato nel suo libro, Primo amore.

Valeria Golino

Dal 2005, Valeria Golino è la compagna di vita di Scamarcio, oltre le critiche (immancabili) sulla differenza d’età che intercorre tra i due. Una relazione in cui si son fusi cinema e vita privata, tanto da fondare insieme una società di produzione, la Buena Onda.

Nel febbraio 2015 spuntano ad Andria le pubblicazioni di matrimonio, ma le nozze non si celebrano mai. È stata la stessa Golino a chiarire che mancò il tempo dopo quel primo passo. Dopo l’ultimo red carpet insieme a Venezia nel settembre di quello stesso anno e le voci di crisi del 2016, i due si dicono addio nella primavera 2017.

Per l’attrice è stata “una fortissima delusione sentimentale, la più grande della mia vita”, confessando a Belve di averlo creduto “l’uomo della mia vita”. Scamarcio recita per lei in Euforia nel 2018 e i due oggi restano legati, senza rancore.

Angharad Wood

Tra il 2018 e il 2019 inizia la storia con Angharad Wood, manager britannica fondatrice dell’agenzia londinese Tavistock Wood, conosciuta per lavoro. Assente dai social e riservata quanto (o forse più di) lui, condivide un profilo discreto anche davanti ai rumors del 2020 su presunte nozze segrete mai confermate.

Nel luglio 2020 nasce Emily, prima figlia dell’attore: “Da quando sono padre sono cambiato, sono più responsabile”, ha dichiarato Scamarcio, aggiungendo a Verissimo quanto la bambina lo consoli e gli riaccenda in lui i dolci ricordi d’infanzia. Dopo l’addio del 2021 e un breve ritorno di fiamma tra fine 2022 e inizio 2023, i due si separano definitivamente.

Benedetta Porcaroli

Oggi al fianco dell’attore c’è Benedetta Porcaroli, conosciuta sul set del film La scuola cattolica, nel 2020. I due si innamorano, però, nel 2021 girando un altro film, L’ombra del giorno. Dopo una pausa nell’autunno 2022 per fasi di vita diverse, nell’estate 2023 tornano insieme, con la benedizione della mamma di lui, Irene Petrafesa.

La coppia tiene molto alla propria privacy, ma non sono mancate le occasioni in cui hanno fatto capolino insieme, dalla prima de Il Gattopardo nel 2025 all’arrivo mano nella mano a Venezia 83, nel settembre 2026, per presentare Dracula su Audible (sono loro a dar voce ai protagonisti).

Nel settembre 2026, Scamarcio ha confessato a Verissimo il proprio pudore sui red carpet, mentre Benedetta Porcaroli aveva già definito questo legame “la storia più importante della mia vita“.