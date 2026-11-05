“Non l’ho mai fatto prima”, Paolo Bonolis rompe il silenzio su Carola (e sulla Bruganelli)

IPA Paolo Bonolis

Carola gli piace molto, Sonia la apprezza e in famiglia si sta bene. Paolo Bonolis sceglie Instagram per raccontare la sua nuova frequentazione e fare chiarezza su quanto si è scritto nei giorni scorsi. Con una certa ironia, visto che a chi cerca altri retroscena suggerisce di dedicarsi a Narnia e a Stephen King.

Paolo Bonolis presenta Carola

Dopo le fotografie pubblicate da Chi, che li hanno mostrati insieme a Londra, arriva la conferma del conduttore. La donna che sta frequentando è Carola Moroni, 32 anni, laureata in Informatica e già conosciuta dal pubblico di Temptation Island, dove ha partecipato come tentatrice nel 2023.

Bonolis accompagna una propria foto con un messaggio che comincia quasi in punta di piedi: “Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale. Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli”. Possiamo pensare che lo abbia fatto proprio per non far parlare prima i giornali di lui.

Racconta di vivere “un periodo sereno e felice”, pur con “certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra”. Poi fa il nome di Carola: “Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli”. Una conferma che arriva direttamente da lui, dopo giorni di indiscrezioni sulla loro storia.

Il chiarimento su Sonia Bruganelli

Gli “spifferi” evocati da Bonolis restano senza un destinatario esplicito. Nelle ultime ore, però, erano circolate anche indiscrezioni su un presunto veto di Sonia Bruganelli alla presenza di Carola accanto all’ex marito al Tennis and Friends.

Il conduttore non entra nel merito di quell’episodio, ma sul rapporto con Sonia è molto chiaro: “Sonia ha un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola”. Descrive così una stima reciproca che comprende anche le persone entrate nelle loro vite dopo la separazione.

A tenerli uniti continuano a essere i figli, insieme al lavoro che condividono: “La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro”. Per chi si aspetta altre rivelazioni, aggiunge: “Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare”.

la frecciata ai gossip passa da Stephen King

Dopo aver parlato di Carola e Sonia, Bonolis si concede un consiglio di lettura che suona come un invito a cercare altrove le storie più avventurose: “E se proprio vi piacciono le fantasie, vi consiglio Le cronache di Narnia o, ancora meglio, la saga de La torre nera di Stephen King”.

La raccomandazione arriva con un giudizio sulla scrittura che rende la frecciata ancora più esplicita: “Almeno lì la fantasia è dichiarata, ed è anche scritta molto bene”. Tanto che, a chiusura del messaggio, il conduttore riporta proprio l’incipit in inglese de La torre nera, con l’uomo in nero che fugge nel deserto e il pistolero che lo segue.