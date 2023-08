Le spremute che ci aiutano a dormire bene

Fonte: 123RF Lo sapevi che le arance sono calmanti?

Chi ha problemi di sonno, dovrebbe puntare sulle spremute. Gli agrumi non sono solo un alleato prezioso per la linea e la salute, ma ci aiutano a combattere l’insonnia con le loro proprietà rilassanti e anti stress. Celebrati da medici e nutrizionisti per la presenza di vitamine antiossidanti (soprattutto la C) e di oli essenziali, ma anche perché possiedono importanti virtù depurative e antinfiammatorie grazie all’azione di una sessantina di polifenoli. Uno di questi, l’esperidina, tonifica i vasi sanguigni diminuendo la loro permeabilità e prevenendo la formazione di cellulite.

Gli agrumi sono celebri anche perché sono capaci di combattere i disturbi da raffreddamento ma possono essere anche un aiuto contro insonnia, inappetenza e fragilità capillare. Avendo un’azione depurativa anche sul fegato e sul ristagno biliare, gli agrumi riequilibrano il colesterolo e favoriscono il drenaggio. Quelli rossi, in particolare, contengono antocianine, le molecole che danno il caratteristico pigmento rosso e sono in grado di bloccare lo sviluppo dei radicali liberi che rallentano e affaticano il metabolismo. Infine, grazie al basso contenuto di sodio, gli agrumi sono particolarmente indicati per chi soffre di ritenzione idrica.

Il maggior apporto di vitamine e sostanze antiossidanti e snellenti si trova nella buccia degli agrumi biologici, ma non solo. Proprio nella buccia infatti, troviamo gli olii che amplificano l’azione rilassante degli agrumi per favorire lo stress e combattere l’insonnia.

Agrumi contro l’insonnia

Gli agrumi sono i frutti di un gruppo di piante sempreverdi del genere Citrus, il cui nome deriva dal loro sapore agro. Sono frutti particolarmente ricchi di acidi organici, soprattutto di acido citrico (fino al 6% nel limone, il re indiscusso degli agrumi italiani); oltre alla vitamina C, presente nella misura di circa 50 mg per 100 g, contengono anche retinolo equivalenti (che nell’organismo si trasformano in vitamina A), e le vitamine B1, B2, B3.

Formati da una bacca ovale o tondeggiante chiamata esperidio, gli agrumi principali sono il limone, il lime, l’arancia, il cedro, il bergamotto, il mandarino e i suoi ibridi (per esempio la clementina, il mapo, il mandarancio), il pompelmo, il chinotto. Si consumano al naturale da soli o in macedonia, in spremute, come condimento, per la preparazione di dolci.

Sono particolarmente indicati per prevenire e trattare raffreddori e influenza, stomatiti, gengiviti, malattie infettive e da carenza di vitamina A e C, ma anche per contrastare l’insonnia. Sono infatti noti gli effetti sedativi degli agrumi, in particolare quelli dell’arancio amaro che associa le proprietà sedative a quelle antispasmodiche rendendolo prezioso per dormire anche dopo aver fatto attività fisica intensa.

Anche i mandarini e le clementine sono calmanti e dissetanti, utili in caso di fragilità capillare, insonnia, inappetenza. La scorza ha proprietà amaro-toniche; poiché contiene limonene e antiossidante e protegge dall’azione dei radicali liberi. Questi due agrumi contengono anche una quantità apprezzabile di bromo, calmante del sistema nervoso, e di acido folico.

Altri 10 buoni motivi per puntare sugli agrumi

Le spremute di agrumi non sono essenziali solo per combattere l’insonnia, ma apportano numerosi benefici al nostro organismo grazie ai nutrienti presenti in questi frutti portentosi:

Vitamina C: gli agrumi contengono una buona dose di vitamine, a partire dalla famosa C, grazie alla quale diventano molto efficaci per contrastare l’azione dei radicali liberi, e quindi l’invecchiamento

Sali minerali: con le arance anche il cuore è protetto, grazie alla presenza di potassio che allontana il rischio di aritmie. Questo frutto contiene anche altri sali minerali tra cui calcio, fosforo, ferro e selenio

Fibre: g li agrumi contengono anche tante fibre . Aiutano quindi a regolare la funzionalità dell’intestino e l’assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle proteine. Le fibre, che nelle arance sono particolarmente solubili, aiuterebbero, poi, ad abbassare il colesterolo cattivo

Antiossidanti: q uelli contenuti nelle arance danno una mano a fronteggiare l’invecchiamento cellulare e a rafforzare il sistema immunitario

q Carotenoidi e betacarotene: occhi in forma con limoni, clementine e tutti gli altri agrumi. I carotenoidi presenti in questi frutti, quando vengono convertiti in vitamina A, sono un toccasana per la vista. Il betacarotene è invece amico della pelle

Bioflavonoidi: q uesti componenti contenuti nelle arance favoriscono la formazione del collagene del tessuto connettivo utile per cartilagini e ossa

q Proprietà digestive: s oprattutto le varietà rosse facilitano la digestione, anche se andrebbero comunque evitate la sera prima di andare a dormire

s Mai più stress: le arance sono utili per chi soffre di insonnia, ansia, stress e stanchezza. L’olio essenziale di arancio ha perfino proprietà calmanti

Circolazione al top: l e arance sono importanti anche per la circolazione, perché fluidificano e ossigenano il sangue, fortificano i vasi sanguigni e il drenaggio dei liquidi

l Poche calorie Sono poco caloriche: 100 g di questo prelibato frutto contengono solo 40 calorie. Regolano inoltre l’appetito e tengono attivo il metabolismo

Insonnia: un disturbo diffuso

L’insonnia è il disturbo del sonno più frequentemente riscontrato nella popolazione generale, e si manifesta, seppur in una percentuale minore rispetto agli adulti, anche nell’età pediatrica. Viene chiamato insonnia quell’insieme di condizioni psicofisiche per cui la notte si ha difficoltà a dormire. I sintomi dell’insonnia possono essere vari e possono manifestarsi singolarmente o in associazione. Altre volte si possono riscontrare come fasi differenti di una insonnia cronica:

difficoltà ad addormentarsi – insonnia iniziale

difficoltà nel mantenere e consolidare il sonno – insonnia intermedia

risveglio precoce rispetto all’orario desiderato – insonnia terminale

Tra i sintomi diurni causati dalla deprivazione di sonno ci sono anche alzarsi già stanchi al mattino, riduzione della produttività lavorativa, calo della memoria a breve termine, irritabilità, riduzione del tono dell’umore, e nel complesso scarsa qualità della vita.

L’insonnia può essere causata da malattie internistiche, disturbi psichiatrici (come la depressione) o dall’uso/abuso di sostanze o farmaci; in tutti gli altri casi in cui non è identificabile una di queste condizioni si parla di insonnie primarie. Ci sono dei fattori psicosociali come lo stress lavorativo, turni lavorativi notturni, condizioni familiari difficili (divorzi o problemi con i figli) che possono predisporre all’insorgenza di insonnia. È stata confermata anche la presenza di una predisposizione genetica responsabile della alterata regolazione del ritmo sonno-veglia.

Secondo l’ultima edizione dell’International Classification of Sleep Disorders e del DSM-IV, in relazione alla durata del sintomo, identifichiamo un’ insonnia cronica (presente gli ultimi 3 mesi almeno 3 volte a settimana ) e un’ insonnia a breve termine (comparsa da meno di tre mesi).

Possiamo poi identificare diversi sottotipi di insonnia:

psicofisiologica : quando il paziente manifesta una condizione di eccessiva allerta cognitiva e somatica nel momento di andare a letto; molti pazienti accusano una sensazione di paura della notte che li attende

idiopatica : è un’insonnia senza causa apparente, presente da un tempo indatabile, probabilmente dall’infanzia o in età prescolare, e che non è mai andata incontro ad una remissione duratura. Potrebbe essere associata a delle condizioni congenite o ad una predisposizione genetica

paradossa : il paziente non ha la percezione del suo riposo notturno e lamenta una condizione di veglia notturna a fronte invece di un buon sonno strumentalmente quantificato

inadeguata igiene del sonno: il ritmo sonno-veglia e la qualità del sonno sono influenzati dalle attività diurne e serali che possono agire negativamente sulla notte

Insonnia e alimentazione

Scegliere gli alimenti giusti aiuta a ridurre l’insonnia e i disturbi del sonno, incrementando la buona qualità del riposo. Mangiare bene e mangiare il giusto sono le premesse per un buon sonno e una buona digestione. Quindi, prima regola: mai andare a letto con lo stomaco vuoto o con lo stomaco troppo pieno, soprattutto dopo una cena ricca di grassi, più elaborati da digerire. Entrambe le situazioni rendono difficoltosa la fase dell’addormentamento. Sono preferibili, poi, alimenti che contengono triptofano. Latte, formaggi e yogurt sono delle buone fonti per questo aminoacido. Sembrerebbe quindi trovare conferma il rimedio popolare di un buon bicchiere di latte per conciliare il sonno. Anche gli alimenti di origine vegetale favorirebbero l’assorbimento del triptofano, largo dunque a frutta e verdura.

Alcuni alimenti invece stimolano i centri della veglia e contengono sostanze eccitanti che ostacolano un buon sonno. Chi fatica ad addormentarsi, si sveglia spesso durante la notte e ha un sonno continuamente disturbato, dovrebbe prestare attenzione a ciò che porta in tavola nelle ore prima di coricarsi. Il vastissimo mondo dei rimedi naturali comprende anche diverse erbe e piante che possono essere sfruttate per favorire l’addormentamento e il sonno nei casi in cui questi risultino essere alterati.

Ma quali sono i cibi da non portare in tavola con continuità nel pasto serale?

caffè : è risaputo che il caffè, così come tutte le bevande a base di caffeina, può provocare insonnia. Ecco perché, chi ha difficoltà a prendere sonno, già dal tardo pomeriggio dovrebbe evitare di berne. La caffeina, in breve, stimola indirettamente il sistema nervoso simpatico, aumentando il battito cardiaco e incentivando il rilascio di glucosio dal fegato

: è risaputo che il caffè, così come tutte le bevande a base di caffeina, può provocare insonnia. Ecco perché, chi ha difficoltà a prendere sonno, già dal tardo pomeriggio dovrebbe evitare di berne. La caffeina, in breve, stimola indirettamente il sistema nervoso simpatico, aumentando il battito cardiaco e incentivando il rilascio di glucosio dal fegato cioccolato: il cioccolato, specialmente quello fondente, contiene caffeina, anche se in minima parte in confronto a un caffè, ma sarebbe comunque il caso di non consumarne quantità elevate, almeno la sera

carne : tutte le proteine, possono influire negativamente sulla quantità e sulla qualità del sonno. Porzioni abbondanti di carne o piatti iperproteici a cena rischiano di rallentare la digestione e provocare piccoli effetti collaterali che impediscono di riposare bene

: tutte le proteine, possono influire negativamente sulla quantità e sulla qualità del sonno. Porzioni abbondanti di carne o piatti iperproteici a cena rischiano di rallentare la digestione e provocare piccoli effetti collaterali che impediscono di riposare bene acqua : per essere correttamente idratati si dovrebbero bere almeno due litri di acqua al giorno. Meglio non concentrarne l’assunzione di sera però per non doversi alzare varie volte per urinare interrompendo il sonno

: per essere correttamente idratati si dovrebbero bere almeno due litri di acqua al giorno. Meglio non concentrarne l’assunzione di sera però per non doversi alzare varie volte per urinare interrompendo il sonno alcolici : il vino, ad esempio, in un certo senso stimola il sonno, ma in realtà impedisce il corretto riposo del cervello, quindi al risveglio si avverte lo stesso torpore e lo stesso stato di stanchezza di chi ha dormito poco

: cibi piccanti: i cibi molto speziati, a causa della variazione di temperatura corporea, porterebbero a degli scompensi che non favoriscono il sonno

Le spremute da provare se hai prblemi di sonno

Spremuta di arance amare e miele

Partiamo subito con quello che forse, tra tutti gli agrumi, è quello più indicato per contrastare l’insonnia. Per preparare questa spremuta rilassante e dissetante, basta unire il succo di un’arancia amara e di un’arancia dolce, un cucchiaino di miele e, per potenziarne l’effetto, aggiungere qualche goccia di olio essenziale di arancio e di tiglio

Spremuta di mandarini e lavanda

Anche i mandarini sono ricchi di bromo e indicati per addormentarsi più in fretta e dormire meglio. Per beneficiare dei loro effetti in una spremuta dolce e aromatica, si unisce il succo ricavato dalla spremitura di 4 mandarini al succo di mezzo limone. Per completare, aggiungere qualche goccia di olio essenziale di lavanda

Spremuta di pompelmo e melissa

Ancora una spremuta contro l’insonnia, da provare anche dopo una giornata intensa nella quale ci sono stati dei contrasti. Per prepararla basterà unire il succo di un pompelmo spremuto a quello di un’arancia dolce e completare con qualche goccia di olio essenziale di melissa

Spremuta di arance e mele

Per unire il potere di due frutti calmanti, basta preparare una spremuta con il succo di tre mele e quello di un’arancia e aggiungere, quando sono già nel bicchiere, qualche goccia di olio essenziale di arancio

Spremuta di arance e albicocche

Anche le albicocche sono ricche di bromo e interessanti per chi desidera dormire sonni tranquilli. Una buona idea è quella di preparare una spremuta con succo di albicocche e arance in parti uguali, da arricchire con qualche goccia di olio essenziale di mandorle dolci

Spremuta di bergamotto e limone

Una spremuta molto interessante anche dal punto di vista aromatico da preparare con il succo di due bergamotti e mezzo limone, dolcificare con un cucchiaino di miele e diluire con mezzo bicchiere d’acqua se risulta troppo intensa

Spremuta di menta e limone

Sebbene possa sembrare una bevanda energizzante, è in realtà perfetta per combattere lo stress e favorire il sonno. Per prepararla unite qualche goccia di olio essenziale di menta al succo di un limone diluito in mezzo bicchiere d’acqua

Spremuta mista di agrumi

Una buona idea per bilanciare i gusti degli agrumi, è gustarli tutti insieme. Una delle ricette pià semplici da preparare con gli agrumi più reperibili si prepara con il succo di un’arancia, di mezzo limone, di un pompelmo e di due mandarini. Per aumentarne il potere distensivo, si può arricchire con qualche goccia di olio essenziale di camomilla

Spremute contro l’insonnia, quando berle

Per evitare di vanificare tutti gli effetti benefici delle spremute che ci aiutano a prendere sonno, è bene evitare di berle la sera prima di andare a dormire. Potrebbero infatti causare acidità di stomaco e tenerci in piedi tutta la notte. Decisamente meglio consumarle a merenda, 5 ore circa prima di coricarsi e prima di consumare una cena leggera e povera di grassi.

