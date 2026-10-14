Paolo Bonolis ritrova Sonia Bruganelli in tv: il ritorno inaspettato

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Dopo essere stati l’uno al fianco dell’altra per molti anni, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si ritrovano in tv. Il popolare conduttore romano sarà infatti ospite dell’ex moglie nell’ultima puntata del suo show, Come ti leggo – Page à Vu.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si ritrovano in tv

Per oltre vent’anni sono stati una delle coppie più note dello showbiz italiano: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati marito e moglie fino al 2023, anno in cui hanno annunciato la separazione. Nonostante l’addio, il rapporto tra i due è rimasto cordiale, anche e soprattutto per preservare la serenità dei figli Silvia, Davide e Adele.

A testimoniare il legame disteso tra gli ex coniugi è anche la scelta di Bonolis di partecipare come ospite all’ultima puntata del programma di Sonia. Il 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, Paolo si ritroverà di fronte a Bruganelli per un’intervista nel salotto di Come ti leggo – Page à Vu.

Il format racconta gli ospiti attraverso i libri, facendo rivivere le pagine dei grandi classici della letteratura e delle opere contemporanee attraverso le parole dei loro lettori d’eccezione. Bonolis, secondo le anticipazioni, ha scelto la Bibbia: si annuncia quindi un confronto sui grandi temi della vita con Sonia Bruganelli, reso ancora più interessante dal rapporto che lega la conduttrice al suo ospite.

Il rapporto tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti nel 1997 e sono convolati a nozze nel 2002. Per oltre due decenni sono stati una coppia nella vita e nel lavoro: lei ha infatti collaborato alla redazione e al casting di programmi come Avanti un altro!, Chi ha incastrato Peter Pan? e Ciao Darwin.

I due si sono separati ufficialmente nel 2023, parlando di un progressivo allontanamento e di un naturale cambiamento dei rispettivi sentimenti. Dopo la fine del matrimonio, Sonia ha ritrovato l’amore con il ballerino Angelo Madonia, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Paolo, invece, non ha parlato pubblicamente di nuove relazioni sentimentali.

Il rapporto tra i due, come testimonia anche la partecipazione di Bonolis al programma dell’ex moglie, sembra essere rimasto sereno. Entrambi hanno più volte sottolineato l’importanza del legame familiare, anche per accompagnare nella crescita i figli Silvia, Davide e Adele.

Lo show di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis non sarà l’unico ospite di Sonia Bruganelli nella puntata del 14 ottobre di Come ti leggo – Page à Vu: nell’ultimo appuntamento del format sarà intervistata anche Simona Ventura.

In onda dallo scorso 23 settembre, il programma propone un modo originale di raccontare i personaggi attraverso i libri e, allo stesso tempo, di rileggere le opere letterarie alla luce delle esperienze personali degli ospiti, spaziando dai grandi classici ai titoli più contemporanei.

Anche grazie all’intelligenza artificiale, le conversazioni portano alla luce aspetti meno conosciuti dei vip e si alternano a momenti di danza, interventi dei booklover e monologhi di Jonas Pepe, accompagnati dalle sonorità della bassista Silvia Ottanà.

Tra le personalità intervistate da Sonia Bruganelli nelle precedenti puntate figurano Giulia Salemi, Taylor Mega, Giuseppe Cruciani e Michele Bravi.