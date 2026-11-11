Leonardo Pieraccioni, che studi ha fatto e perché ha lasciato la scuola

Non è stato uno studente modello, ma aveva già le idee chiare su ciò che voleva fare: così Leonardo Pieraccioni ha lasciato la scuola e inseguito lo spettacolo

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IPA Leonardo Pieraccioni, cosa ha studiato

I primi quattordici anni della sua vita sono stati, a suo dire, i più belli. Leonardo Pieraccioni li ha trascorsi a Firenze, in una famiglia in cui le risate non sono mai mancate e dove prendersi in giro era quasi una tradizione.

Un’infanzia che gli ha lasciato qualcosa di importante e che l’attore ha cercato di riprodurre per tutta la vita anche attraverso la comicità. A scuola, però, le cose sono andate diversamente: una bocciatura e il consiglio di una professoressa lo hanno portato a prendere un’altra strada. Quella dello spettacolo, che alla fine è diventata la sua professione.

Pieraccioni, che studi ha fatto e perché ha lasciato la scuola

Leonardo Pieraccioni, dopo aver conseguito la licenza media, ha provato a frequentare un istituto tecnico per diventare perito aziendale. Un’esperienza che, però, non è durata a lungo: nel corso del suo periodo alle scuole superiori, l’attore ha capito quanto lo studio non facesse per lui, da sempre interessato al mondo dello spettacolo.

Dopo essere stato bocciato, il padre, che per cinquant’anni aveva lavorato come commesso in uno studio di avvocati, ha cercato di fargli capire quanto potesse essere difficile la vita senza un’istruzione, mandandolo a lavorare in una falegnameria di un amico di famiglia, Arturo Vannini. Un’esperienza che Pieraccioni ha ricordato con affetto anche a distanza di anni: nel film Il pesce innamorato ha infatti omaggiato quell’uomo attraverso il personaggio di un falegname chiamato Vannino.

Ma anche durante il periodo in falegnameria il mondo dello spettacolo era vicino. Pieraccioni ha ricordato che proprio di fronte alla bottega si trovava il Teatro Verdi, un luogo che faceva parte del suo orizzonte quotidiano.

A dargli una sorta di conferma è stata anche la professoressa di matematica. L’attore ha infatti raccontato in un’intervista che, durante le lezioni, gli ha chiesto se continuasse a fare gli spettacolini in televisione. Alla sua risposta affermativa, gli ha suggerito di andare avanti, perché evidentemente la scuola non faceva per lui.

Così, a 16 anni, Pieraccioni ha cominciato a esibirsi con le imitazioni di Massimo Troisi, Bombolo e Roberto Benigni, per poi costruire un percorso nel cabaret. La sua gavetta è passata dai pub alle piazze, con tanti spettacoli e la voglia di trovare una voce comica tutta sua.

Leonardo Pieraccioni, la carriera dopo la scuola

Prima del successo al cinema, Pieraccioni ha attraversato anni di provini, piccoli lavori e occasioni televisive. Per un periodo ha lavorato anche come magazziniere e ha raccontato di aver guardato con una certa preoccupazione ai traguardi degli altri attori, che sembravano riuscire ad affermarsi prima dei trent’anni.

La prima occasione importante è arrivata nel 1992, quando Raffaella Carrà, una delle poche persone ad aver creduto in lui, lo ha coinvolto in Fantastico.

Nel frattempo, nella sua vita era già entrato Carlo Conti, conosciuto durante le prime esperienze televisive in Toscana. Insieme a Giorgio Panariello hanno formato un trio comico che ha portato in giro per i teatri e in televisione, con esperienze come Succo d’arancia e Vernice fresca. È proprio durante l’esperienza di Succo d’arancia che Claudio Cecchetto li ha notati e ha chiamato Pieraccioni a DeeJay Television. Un’amicizia che negli anni è rimasta molto forte e che ha accompagnato anche le rispettive carriere.

Il cinema è arrivato con I laureati, uscito nel 1995 e diretto dallo stesso Pieraccioni. Un esordio alla regia con la commedia che lo ha visto anche protagonista accanto a Gianmarco Tognazzi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Maria Grazia Cucinotta. Quattro studenti universitari fuori corso, alle prese con un’età adulta che sembrava non voler arrivare mai.

Una prima affermazione che, ripensando alla sua storia scolastica, ha avuto anche un risvolto curioso: proprio lui, fermatosi alla licenza media, ha firmato una delle commedie italiane più celebri ambientate nel mondo universitario.

Il vero trionfo è arrivato l’anno successivo con Il ciclone. Da allora ha continuato a scrivere, dirigere e interpretare film, mantenendo uno stile riconoscibile, fatto di storie d’amore, incontri improbabili e personaggi studiati per prendersi poco sul serio. Una carriera che ha preso forma anche grazie a quella passione per lo spettacolo che, già da ragazzo, lo portava a guardare verso il Teatro Verdi invece che verso i libri di matematica.