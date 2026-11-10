Marco Liorni, che studi ha fatto e la fuga in Rai che gli regalò una bocciatura

Marco Liorni ha un passato scolastico sorprendente: una bocciatura, le fughe negli studi Rai e una rivincita inaspettata che ha segnato il suo futuro

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Ansa Marco Liorni

Grazie al suo garbo e alla sua professionalità è diventato uno dei volti più amati e riconoscibili della tv italiana. Ma il percorso scolastico di Marco Liorni è stato tutt’altro che lineare. Da giovane, il conduttore de L’Eredità ha dovuto fare addirittura i conti con una bocciatura al liceo classico. Collegata tra l’altro, quasi per ironia del destino, alla Rai.

Che studi ha fatto Marco Liorni

Marco Liorni è nato e cresciuto a Roma e qui continua a vivere con la sua famiglia. Ha frequentato il Liceo Classico Margherita di Savoia della Capitale, dove ha conseguito il diploma di maturità nel 1984 con il massimo dei voti: 60 su 60. Un risultato eccellente, soprattutto considerando che il suo percorso scolastico era stato segnato da una bocciatura al secondo anno.

Dopo il diploma, il conduttore ha proseguito gli studi universitari: è laureato in discipline umanistiche all’Università La Sapienza. Una formazione culturale che ha accompagnato la sua crescita personale e professionale, prima dell’affermazione nel mondo della televisione.

Ma durante l’adolescenza i libri non erano esattamente la sua priorità. Fin da giovanissimo, Liorni aveva sviluppato un’autentica passione per il piccolo schermo, tanto da preferire gli studi televisivi alle aule scolastiche.

Una passione che lo aveva spinto a prendere una decisione piuttosto rischiosa: marinare le lezioni per scoprire cosa accadeva dietro le telecamere.

Perché Marco Liorni è stato bocciato al liceo

A raccontare uno degli episodi più curiosi della sua adolescenza è stato lo stesso Marco Liorni, ricordando come la passione per la televisione gli fosse costata una bocciatura.

“Al secondo anno di liceo classico mi hanno bocciato perché da subito ho smesso di studiare e non andavo a scuola. Mi intrufolavo negli studi televisivi delle emittenti locali, Teleregione, Teleroma 56, Teleurbe, Gbr… sono sempre stato appassionato di tv e di radio”.

Il giovane Marco non si accontentava di guardare i programmi da casa. Voleva capire come funzionasse davvero la televisione, conoscere i segreti delle riprese e osservare da vicino il lavoro degli operatori.

Un giorno riuscì addirittura a entrare in uno studio esterno della Rai, in via Teulada, a Roma. Un’esperienza che non ha mai dimenticato. “Una volta sono riuscito a entrare in uno studio esterno della Rai in via Teulada, stavano facendo un’intervista ad Alberto Lattuada e io mi sono messo a guardare, ero rapito. Chiedevo agli operatori quante camere c’erano, come funzionavano…”.

La sua curiosità, però, finì per attirare l’attenzione di un cameraman, che gli rivolse una domanda piuttosto diretta: “Ma tu sei figlio di qualcuno che lavora qui?”. La risposta del futuro presentatore fu disarmante: “No. Era aperto e sono entrato…”. “Mi cacciò subito fuori”, ha ricordato Liorni.

Quell’episodio racconta molto della determinazione di un ragazzo che, ancora prima di terminare gli studi, aveva già individuato la propria strada. Ma le continue assenze e lo scarso impegno scolastico ebbero conseguenze inevitabili: la bocciatura al secondo anno di liceo classico.

Un fallimento che, fortunatamente, non compromise il suo futuro. Anzi, diventò il punto di partenza per una sorprendente rivincita.

L’esame di maturità di Marco Liorni

Nonostante quella bocciatura, Marco Liorni riuscì a recuperare brillantemente il proprio percorso scolastico. Il merito, almeno in parte, fu di un insegnante di italiano arrivato l’anno successivo, che il conduttore ha paragonato al professore protagonista del film L’attimo fuggente.

Grazie a quell’incontro, Liorni riscoprì il piacere della lettura e dello studio, fino a ottenere il massimo dei voti all’esame di maturità. “Al di là di tutto, però, per me quell’esame ha sempre rappresentato la mia prima rivincita nella vita”, ha confessato.

Liorni conserva anche un ricordo particolarmente tenero della notte precedente agli esami. Correva l’anno 1984 e il caldo era insopportabile.

“La notte prima degli esami a Roma faceva talmente caldo che non riuscivo a dormire. E all’epoca non c’erano i condizionatori nelle case o almeno noi non l’avevamo”.

Tra l’ansia per le prove e le temperature elevate, la sua cameretta si era trasformata in una sauna. Così, nel cuore della notte, prese una decisione che lo riportò improvvisamente all’infanzia: andare a dormire nel lettone con i genitori.

La loro camera aveva una finestra più grande, dalla quale entrava un po’ d’aria fresca. Proprio lì, accanto alla madre e al padre, Marco riuscì finalmente a tranquillizzarsi e ad addormentarsi. Il giorno dopo affrontò l’esame che gli avrebbe regalato la sua prima grande soddisfazione personale.

Una rivincita doppia, quella di Marco Liorni: prima il diploma con il massimo dei voti, poi il successo in televisione. Proprio in quella Rai dove, da adolescente, era entrato di nascosto inseguendo il suo sogno.