acasadi Marco Liorni, nel cuore verde di Roma e circondato da donne

Marco Liorni ha scelto un angolo speciale di Roma per vivere con la famiglia. Tra un terrazzo suggestivo e un universo tutto femminile, non mancano i retroscena più curiosi

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IPA Marco Liorni

Dove si nasconde Marco Liorni quando si spengono le telecamere de L’Eredità? La risposta porta in un angolo sorprendentemente verde di Roma, dove il conduttore ha scelto di vivere con la sua famiglia.

Dove vive Marco Liorni, la casa nel quartiere Appio Latino a Roma

Per Marco Liorni, Roma non è soltanto la città in cui lavorare e tornare dopo una giornata trascorsa negli studi televisivi. È soprattutto il luogo delle radici, degli affetti e dei ricordi. Il conduttore ha infatti scelto di vivere nel quartiere Appio Latino, lo stesso in cui è nato e cresciuto. Ha così mantenuto un legame profondo con una delle zone più caratteristiche della Capitale.

Situato nella parte sud-orientale della città, tra via Appia Nuova, le Mura Aureliane e il Parco della Caffarella, Appio Latino rappresenta un interessante equilibrio tra vivacità urbana e tranquillità residenziale. Una zona amata dalle famiglie, grazie alla presenza di scuole, negozi, servizi e soprattutto grandi spazi verdi.

A pochi passi dall’abitazione di Liorni si estende il Parco della Caffarella, uno dei luoghi più suggestivi di Roma. Dove la natura incontra la storia. Prati, sentieri alberati, antichi casali e testimonianze archeologiche creano un paesaggio che sembra lontanissimo dal traffico cittadino.

È proprio qui che il presentatore ama concedersi lunghe passeggiate insieme a Grace, la sua pastora tedesca, ritagliandosi momenti di relax lontano dagli impegni professionali.

Il quartiere offre inoltre collegamenti comodi con il resto della città, grazie alla linea A della metropolitana e alle fermate di Furio Camillo, Ponte Lungo e Re di Roma. Una posizione strategica che permette di godere della tranquillità di una zona residenziale senza rinunciare alle comodità della vita urbana.

Com’è la casa di Marco Liorni

Marco Liorni è piuttosto riservato quando si tratta della propria vita privata, ma alcuni scatti condivisi sui social hanno permesso di intravedere qualche dettaglio della sua abitazione.

A catturare l’attenzione è soprattutto il grande terrazzo con pavimentazione in cotto, uno spazio esterno che richiama il fascino delle tradizionali dimore romane. Le tonalità calde del pavimento si accompagnano ad arredi in vimini, materiali naturali e grandi persiane che contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e familiare.

Non un’abitazione ostentatamente lussuosa, almeno a giudicare dagli scorci resi pubblici, ma una casa che sembra privilegiare il comfort, la semplicità e il piacere di trascorrere del tempo insieme.

Il terrazzo rappresenta uno degli elementi più interessanti: un angolo all’aperto dove immaginare colazioni nelle giornate di sole, momenti di relax e serate in famiglia, lontano dal rumore della città.

Lo stile degli ambienti visibili rispecchia in qualche modo l’immagine pubblica del conduttore Rai: sobria, elegante e senza eccessi. Una dimensione domestica in cui l’attenzione sembra concentrarsi più sulla qualità della vita che sull’apparenza.

Tra il verde della Caffarella, i viali alberati e i servizi a portata di mano, Appio Latino offre quindi quella quotidianità fatta di piccoli rituali che spesso diventa ancora più preziosa per chi svolge un lavoro sotto i riflettori.

Con chi vive Marco Liorni

Il conduttore vive con la moglie Giovanna Astolfi, giornalista, e le loro due figlie Emma e Viola, nate rispettivamente nel 2005 e nel 2011. Liorni è anche padre di Niccolò, nato dal precedente matrimonio con Cristina, che non vive con lui.

Insomma, la presenza femminile è decisamente predominante. Una situazione che il presentatore ha raccontato con la sua consueta ironia in un’intervista, confessando di sentirsi talvolta escluso dalle conversazioni quotidiane.

“A casa mi trovo escluso da conversazioni tipo: ‘Quanto è bello questo’, ‘Che cosa ti metti oggi’, ‘Di che colore fai le unghie’. Certo, non parlano solo di questo, sto facendo esempi di vita quotidiana”, ha scherzato. Ma quando si parla di sport può contare su un’alleata speciale: la figlia maggiore Emma.

“Fortuna che la mia figlia più grande Emma è una tifosa pazzesca della Roma ed è una grande intenditrice di calcio. Anche se il suo fidanzato tifa Lazio”, ha aggiunto divertito, raccontando una rivalità calcistica che non manca di animare le conversazioni familiari.

Dietro le battute, però, emerge anche il lato più tenero del conduttore, profondamente legato ai suoi figli e attento al loro benessere. Liorni si descrive come un padre che mette l’ascolto al centro del rapporto con i figli, cercando di comprendere le loro emozioni prima ancora di concentrarsi sulle proprie.

“Tendo a farmi concavo, a mettere i miei figli prima di me. Capire se sono preoccupati, gioiosi, senza pensare al mio stato d’animo”, ha assicurato.