Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alberto Matano

Alberto Matano è nato nel 1972 a Catanzaro. Dopo aver frequentato il liceo scientifico nella sua città si è poi trasferito a Roma per andare all’Università. Nella Capitale, il giornalista ha studiato Giurisprudenza, laureandosi nel 1995 presso l’Università La Sapienza. Da allora non è più lasciato la Città Eterna e la casa di Alberto Matano è una vera e propria dichiarazione d’amore a Roma: il conduttore ha infatti scelto un’abitazione con una vista favolosa sulla città.

Dove abita Alberto Matano

Durante gli anni dell’Università, Alberto Matano, arrivato a Roma da Catanzaro, ha iniziato a muovere i suoi primissimi passi nel mondo del giornalismo. In seguito si è diplomato presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Terminata questa parentesi in Umbria, Alberto Matano ha scelto proprio la Capitale come città in cui vivere stabilmente, iniziando la sua carriera prima all’ANSA poi in Rai con il Tg1 e La Vita in Diretta.

La casa di Alberto Matano dunque si trova a Roma, in una zona residenziale, particolarmente riservata e silenziosa, ma comunque centrale. Un luogo esclusivo capace di unire privacy e centralità in un contesto urbano così particolare come quello romano. La posizione della casa, che Matano divide con il marito Riccardo Mannino, permette di raggiungere con facilità le principali sedi della Rai, come Saxa Rubra e via Teulada, dove il conduttore lavora.

L’abitazione dunque è stata scelta anche per rendere più comoda e semplice la giornata di Matano, ricca di impegni quotidiani in tv. L’architettura del quartiere è quella tipica delle zone di pregio, con edifici curati, caratterizzati da ampie vetrate, e tantissimo verde. La casa di Matano infatti si affaccia su un grande parco con alberi e una vegetazione che regala l’impressione di non essere in città.

La terrazza affacciata su verde di Roma e la palestra in casa

La casa di Alberto Matano a Roma è particolarmente luminosa e con un’ampia metratura. Gli interni sono luminosi grazie alla presenza di grandi finestre che consentono alla luce di entrare. I colori predominanti sono chiari, sia per quanto riguarda le pareti che gli arredi, con linee essenziali e un occhio allo stile moderno.

La cucina è una delle zone della casa più amate dal conduttore e dal marito. Riflette infatti appieno la loro passione per il buon cibo, oltre alla volontà di organizzare spesso cene e pranzi con gli amici. Anche qui la modernità si fonde con il calore del legno che regala sobrietà, ma anche grande eleganza.

L’abitazione del presentatore racconta anche la passione di Matano per lo sport. Il giornalista ama allenarsi a casa, proprio per questo ha allestito una vera e propria palestra domestica con attrezzi professionali per realizzare l’allenamento domestico.

Infine la proprietà è completata da un terrazzo. Una zona esterna in cui Matano ama rilassarsi e organizzare aperitivi con il marito e gli amici. Il pavimento della terrazza è rivestito con doghe in legno che scaldano l’ambiente e creano una continuità con l’interno. L’arredamento è curatissimo, con divanetti in vimini e cuscini bianchi. L’impressione è quella di trovarsi proprio dentro un parco urbano, con le fronde degli alberi e la tranquillità.