“De Martino è meglio di Carlo Conti”: Pieraccioni show e vincita record ad Affari Tuoi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino e Leonardo Pieraccioni

Nel già movimentato scenario di Affari Tuoi, un ospite d’eccezione arriva a portare scompiglio tra conduttore e pacchisti: Leonardo Pieraccioni. Il comico toscano, prima nei panni di spettatore tra il pubblico e poi di consigliere del concorrente di giornata, ha regalato risate e momenti divertenti insieme al padrone di casa Stefano De Martino. E, suo malgrado, si è rivelato anche un ottimo portafortuna, aprendo la strada alla vittoria record di 300mila euro del concorrente.

Affari Tuoi, Leonardo Pieraccioni show

Dopo aver conquistato Ballando con le Stelle insieme a Tosca D’Aquino, Leonardo Pieraccioni è approdato, nella puntata del 10 novembre, ad Affari Tuoi. Il comico toscano, seduto tra gli spettatori in studio, palesa la sua presenza commentando l’ingresso di Tommasino: “Bravo Gennarino”, urla battendo le mani. “Lei si deve aggiornare, è Tommasino”, ribatte Stefano De Martino, che lo invita accanto a sé al centro del palco.

“Lo vogliamo dire? De Martino è meglio di Carlo Conti e il grande Herbert è meglio di Fiorello”, scherza il comico toscano. Il riferimento è al prossimo Festival di Sanremo, che lo scorso anno era condotto dal suo grande amico d’infanzia e che a febbraio vedrà invece il debutto dell’ex concorrente di Amici. Leonardo Pieraccioni veste anche i panni di consigliere del concorrente di giornata, Martino dalla Liguria, rivelandosi molto fortunato e trovando tre pacchi da 200, 0 e 5 euro. “Se vinci dobbiamo fare a metà“, scherza ancora.

Calato perfettamente nel suo ruolo, l’interprete de Il Ciclone risponde anche alla chiamata del Dottore: “Sì, la faccio io la trattativa… Pago il canone da 30 anni, posso fare una volta la trattativa col Dottore”. Quindi scrive l’assegno da proporre al concorrente, da 38mila euro: “Martino, quanto shampoo ti potresti comprare con questi soldi?”, consiglia. Il giocatore, però, rifiuta. Prima di abbandonare la puntata, Stefano De Martino ricorda agli spettatori l’appuntamento al cinema con la nuova pellicola del comico: “Gli avevo promesso che non ne avrei parlato, ma c’è Herbert Ballerina, quindi è un film low budget”, conclude il presentatore prima di salutare l’ospite di giornata.

Affari Tuoi, la vincita record

Altrettanto emozionante la gara che ha visto protagonista Martino, proprietario di un salone di parrucchiere insieme a due amici d’infanzia. A giocare con lui è la fidanzata Elena. Anche grazie all’aiuto di Leonardo Pieraccioni, il pacchista conduce la sua gara scovando quasi tutti i pacchi blu e rifiutando diverse offerte piuttosto generose da parte del Dottore: la prima da 45mila euro e la seconda da 75mila euro, a quattro tiri dal finale, con a disposizione ancora la ballerina e tre rossi da 10mila, 200mila e 300mila euro.

Il Dottore arriva a offrire addirittura 100mila euro, mettendo seriamente in difficoltà Martino: “È un’offerta grossa, ma se dovessi trovare uno dei due rossi resterebbe comunque una bella cifra. Io però voglio ballare con la ballerina”. La fortuna lo assiste: sotto il pacco da lui scelto si nasconde proprio Martina Miliddi.

A questo punto restano i due pacchi rossi più alti, da 200mila e 300mila euro, quando il Dottore propone un cambio, anche questo rifiutato. Ironia della sorte, il 17 era stato definito da Leonardo Pieraccioni “il mio numero fortunato” e così si rivela anche per Martino, che porta a casa la cifra più alta del montepremi per la prima volta in questa stagione.