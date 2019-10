Filippo Bisciglia, l’ex Flora Canto torna a parlare del loro amore

editato in: da

Flora Canto, ex fidanzata di Filippo Bisciglia, torna a parlare del loro amore. Oggi l’attrice è legata a Enrico Brignano, da cui ha avuto una figlia, mentre il conduttore di Temptation Island è innamorato di Pamela Camassa, con cui ha condiviso l’esperienza di Amici Celebrities.

Molti anni fa però, prima di diventare famosi, i due erano innamorati. Pochi se lo ricordano, ma la carriera di entrambi è iniziata con il Grande Fratello. Era il 2006 quando un giovanissimo Filippo Bisciglia entrò nella casa di Cinecittà dove incontrò Simona Salvemini. Nonostante fosse fidanzato si legò alla coinquilina, tradendo Flora Canto.

Poco dopo lei venne scelta da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne. Una sorta di riscatto dopo il tradimento che portò Flora a essere molto amata dal pubblico. Al termine del suo percorso nello show, la Canto scelse Francesco Pozzessere, vivendo con il corteggiatore una love story durata sino al 2009 con un addio arrivato poco prima delle nozze.

Oggi Flora è un’attrice affermata. Recita a teatro ed è fra i protagonisti di Tale e Quale Show. Filippo è stato scelto come conduttore di Temptation Island ed è arrivato terzo ad Amici Celebrities, battuto dalla compagna Pamela Camassa, che si è aggiudicata la vittoria. Sulle pagine di DiPiù, la Canto ha ricordato il tradimento dell’ex, svelando quali sono i rapporti fra loro oggi.

“A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina – ha svelato al settimanale -. Il tradimento? Ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio”.

Nel 2013, Flora ha incontrato il vero amore: Enrico Brignano, conosciuto su una spiaggia a Sabaudia. Nel 2017 la coppia ha avuto Martina, la prima figlia, mentre la Canto ha continuato a studiare per diventare un’attrice professionista. “Con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione – ha svelato -. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia”.