Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Serena Rossi

Attrice di successo e star delle fiction, Serena Rossi ha conquistato negli anni il pubblico, fra tv e cinema, dimostrando di essere un’artista con tantissimi talenti. Nonostante sia famosissima però pochi conoscono la formazione e gli studi di Serena che, come ha raccontato lei stessa, hanno seguito strade molto particolari.

Dove è cresciuta Serena Rossi

Classe 1985, Serena Rossi è nata a Napoli ed è cresciuta nel quartiere Miano, situato nella zona nord della città campana. L’attrice e cantante ha sempre rivendicato con forza le sue origini, raccontando come la vita all’interno del quartiere abbia forgiato il suo carattere determinato. Serena è legatissima anche al Molise, ha infatti origini molisane: suo nonno Emilio era nato a Montefalcone nel Sannio, un comune in provincia di Campobasso in cui Serena Rossi ha moltissimi ricordi d’infanzia.

La vocazione artistica di Serena è nata fra le mura di casa. I suoi genitori infatti sono degli artisti. Il padre, Renato Rossi, ha sempre lavorato come chitarrista, mentre la madre Patrizia Palumbo è una nota attrice.

Sin da piccola dunque Serena Rossi ha respirato appieno l’atmosfera del palcoscenico, fra prove musicali e rappresentazioni teatrali. Da subito ha dunque sviluppato una grandissima passione per la recitazione e il canto. Non solo, il nonno materno di Serena Rossi era un famosissimo paroliere e un autore di testi musicali. In questo ambiente così stimolante, l’attrice ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Era ancora adolescente quando decise di iniziare a lavorare nei villaggi turistici come cantante, affiancando poi numerosi artisti importanti della scena napoletana, sino all’arrivo a teatro.

Il diploma e la scuola di Un posto al sole

Serena Rossi ha frequentato il liceo linguistico a Napoli, conseguendo il diploma. In seguito ha scelto di non proseguire con gli studi universitari, desiderosa di dedicarsi immediatamente alla carriera artistica. L’attrice più di una volta ha raccontato di aver terminato gli studi al liceo con grande difficoltà. All’epoca infatti la sua carriera era già iniziata e lei si divideva fra lo studio e le primissime esperienze professionali.

A 16-17 anni Serena Rossi cantava nei fine settimana insieme a suo padre nei piano bar a Sorrento, studiava per conseguire il diploma e preparava le prove per lo spettacolo C’era una volta… Scugnizzi.

Lavorare all’interno di una produzione teatrale di altissimo livello ha regalato a Serena Rossi una preparazione multidisciplinare. Sul palco l’attrice ha imparato in fretta cosa significasse avere disciplina, seguire una coreografia, ma soprattutto cantare e recitare in contemporanea, curando la tenuta vocale.

A soli 18 anni, poco dopo il diploma, ha ottenuto il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole, la celebre soap opera Rai. L’esperienza sul set televisivo ha rappresentato per Serena Rossi una scuola di recitazione vera e propria. Di fronte alla macchina da presa ha imparato tecniche e tempi, rendendo la sua recitazione ancora più spontanea e senza filtri, con una grandissima quantità di copioni da imparare in poco tempo per via della produzione quotidiana.