Giuseppe Tornatore, chi è la moglie Roberta Pacetti: il rapporto riservatissimo

Donna riservata e discreta, Roberta Pacetti è la moglie del regista Giuseppe Tornatore. Sempre al suo fianco nei momenti più importanti della sua carriera

IPA Giuseppe Tornatore e la moglie Roberta Pacetti

Dall’indimenticabile trionfo agli Oscar con Nuovo Cinema Paradiso a oggi, Giuseppe Tornatore si è distinto, oltre che per la sua innegabile maestria alla regia, anche per un’esistenza che ha fatto del riserbo uno dei suoi pilastri. E in questo scenario si inserisce una figura che lo accompagna da decenni: la moglie Roberta Pacetti. Compagna discreta, protagonista insieme a lui dei momenti più significativi del suo percorso artistico.

Cosa sappiamo di Roberta Pacetti

Quello dello spettacolo è un mondo di lustrini e mondanità, da cui spesso è difficile tenersi a distanza. Discorso che non vale per Giuseppe Tornatore e per la moglie Roberta Pacetti, coppia che ha sempre protetto dalla luce dei riflettori il proprio rapporto e la propria vita privata.

Di lei non si conoscono molti dettagli, a ulteriore testimonianza di una scelta consapevole condivisa con il regista. Roberta Pacetti non ha mai cercato visibilità né ha mai rilasciato interviste in cui spiattellare ai quattro venti particolari intimi e inediti della vita di coppia con Tornatore. Il loro legame va oltre tutto questo, rendendo ancor più confortevole lo spazio creativo del regista, impegnato nelle fatiche psicologiche e produttive del cinema d’autore.

Le figlie Zoe e Marianna

Roberta Pacetti non è solo il grande amore di Giuseppe Tornatore, ma anche la donna con cui ha costruito una splendida famiglia. Insieme hanno cresciuto le figlie Zoe e Marianna che, coerentemente con la scelta improntata alla privacy dei genitori, sono state tenute ben al riparo dalle dinamiche dello showbiz e dalla curiosità di occhi indiscreti.

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Come la madre, però, anche Zoe e Marianna non hanno perso occasione per manifestare pubblicamente il proprio sostegno al padre. Le abbiamo viste, ad esempio, ai gala dei Premi David di Donatello a Roma, dove la famiglia si unita sul red carpet per sostenere il regista.

Le apparizioni pubbliche al fianco di Tornatore

Essere riservata non ha impedito a Roberta Pacetti di accompagnare il marito nelle tappe più importanti della sua carriera, tanto che l’abbiamo vista al suo fianco agli appuntamenti più prestigiosi del mondo del cinema.

Pensiamo alla Mostra del Cinema di Venezia, quando Tornatore ha presentato Ennio accanto a Maria Travia Morricone, oppure ai Premi David di Donatello a Cinecittà dove, come anticipato, erano presenti anche le figlie. E ancora, pensiamo agli eventi del Taormina Film Fest e agli eventi organizzati a Roma, come i gala della McKim Medal.

Tutte passerelle in cui Roberta Pacetti ha sempre incarnato un’eleganza sobria e naturale. Una presenza discreta ma importante accanto al celebre regista.

A ben pensarci, il loro rapporto e le loro scelte riflettono la poetica che permea la cinematografia di Tornatore. Un mondo in cui il pudore dei sentimenti prevale su ogni forma di vacua ostentazione, in cui passioni e sentimenti vengono esaltati da ogni singolo fotogramma e dalle splendide melodie morriconiane. Una “mosca bianca”, possiamo azzardare, e un amore che ha saputo andare oltre le apparenze di cui si può facilmente cadere preda in un mondo tanto scintillante.