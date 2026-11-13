Caterina Varzi a La Volta Buona sulle polemiche per Tinto Brass: “Ignoranza e pregiudizio”

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IPA Tinto Brass e Caterina Varzi

Una puntata più breve del solito quella del venerdì de La Volta Buona. Caterina Balivo torna in studio con i suoi ospiti per un appuntamento dedicato alle famiglie e agli amori, con un’attenzione particolare alle relazioni nate tra persone con una differenza d’età.

Nel corso della trasmissione c’è spazio anche per ricordare Tinto Brass, maestro del cinema erotico scomparso il 4 novembre. La sua morte ha riacceso il dibattito attorno alla sua figura, soprattutto dopo le parole del parroco di Carpenedo, che hanno suscitato diverse polemiche. Una presa di posizione a cui ha voluto rispondere anche la moglie del regista, Caterina Varzi, intervenuta proprio a La Volta Buona per dire la sua.

Tinto Brass, Caterina Varzi risponde alle parole del parroco

Il suo spirito anticonformista e il suo modo di rompere gli schemi lo hanno accompagnato per tutta la vita, ma anche dopo la sua scomparsa, avvenuta il 4 novembre, Tinto Brass sembra destinato a far discutere. Questa volta, però, le polemiche hanno assunto toni che la moglie del regista, Caterina Varzi, ha giudicato poco rispettosi nei confronti della sua memoria.

A riaccendere il dibattito sono state le parole di Don Gianni Antoniazzi, parroco di Carpenedo, pubblicate sulle pagine del bollettino parrocchiale. Il sacerdote ha espresso un giudizio molto duro sul regista, arrivando a scrivere di provare vergogna per le sue origini veneziane perché, a suo dire, avrebbe ridotto la donna a oggetto di piacere.

Parole che non sono passate inosservate e alle quali Caterina Varzi ha voluto replicare. Caterina Balivo ha ripreso la questione nel corso della puntata de La Volta Buona: l’inviato Fabrizio D’Alessio si è recato davanti alla chiesa per cercare un confronto con il parroco, senza però riuscire a ottenere una risposta. È riuscito invece a raggiungere telefonicamente Caterina Varzi, che ha commentato quanto accaduto.

“In questi giorni avrei preferito il silenzio, perché è un tempo intimo che richiede rispetto. Questo sacerdote premette di non avere alcuna competenza sui suoi film”, ha esordito la vedova del regista.

“Per me è il trionfo dell’ignoranza e del pregiudizio sulla conoscenza. Afferma che Tinto abbia ridotto le donne a oggetto. Chiunque abbia visto il suo cinema ha fatto il contrario. Le donne sono sempre state figure libere, anticonformiste, iconiche. Padrone del proprio corpo e della propria intelligenza”.

Parole che si sono aggiunge a quelle che Caterina Varzi aveva già affidato alla stampa nei giorni precedenti. “Si vergogni lui”, il senso della replica della vedova, convinta che il marito fosse “più vicino a Dio di tanti moralisti”.

Beatrice Luzzi e Carmen Russo commentano la polemica

La vicenda ha trovato spazio anche nel dibattito in studio, dove le ospiti di Caterina Balivo hanno espresso il proprio punto di vista sulle parole del parroco. Beatrice Luzzi ha contestato soprattutto il giudizio espresso sul lavoro del regista, ricordando come le attrici scelgano liberamente di prendere parte ai suoi film e il pubblico di guardarli.

“Le attrici non sono costrette a recitare, né il pubblico ad andare al cinema. Il parroco potrebbe occuparsi di tantissimi altri campi in cui le donne vengono molestate e oggettivate. Mi sembra una cosa fuori dal mondo“, ha commentato.

Anche Carmen Russo ha espresso le proprie perplessità, soffermandosi soprattutto sul momento scelto per sollevare la polemica: “Non è molto giusto, in un momento così, accostare ciò che è stato realizzato in vita a una persona che non c’è più. Perché dire che il tuo lavoro ti ha portato a far sì che Venezia si vergogni di te?”.

Perplessità che sembrano trovare riscontro anche in alcuni cittadini di Carpenedo che, intervistati dall’inviato, hanno spiegato quanto la questione abbia suscitato stupore nella comunità.