Francesco Facchinetti, la frase a La Volta Buona fa infuriare la Balivo: “Discorso sessista”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Attimi di tensione a La Volta Buona dove Caterina Balivo ha reagito prontamente ad alcune frasi (e un ragionamento) di Francesco Facchinetti, reputato sessista dalla conduttrice.

Lo scontro fra Caterina Balivo e Francesco Facchinetti

Nella puntata del 14 ottobre, Caterina Balivo ha accolto nello studio de La Volta Buona numerosi ospiti per parlare di tradimenti e intrighi di famiglia. Nel salotto del programma di Rai Uno si sono seduti Simona Quattrini, Simone Di Pasquale, Elena Santarelli, Catena Fiorello e Francesco Facchinetti che hanno dialogato con la conduttrice seguendo la consueta formula dello show, fra costume e ironia.

Le tematiche affrontato, come accade spesso, hanno causato dibattiti e confessioni, dividendo anche l’opinione degli ospiti. Fra i contrasti più accesi quello fra Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Il manager dei Pooh e imprenditore infatti si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulle donne che praticano il padel che non sono piaciute alla presentatrice.

Tutto è partito da una dichiarazione di Simone Di Pasquale che ha spiegato che sua moglie Maria Di Stolfo sarà presto a Barcellona per una clinic di padel. Un evento in cui vengono realizzate gare, si parla di questo sport e si incontrano altri giocatori.

“Io le clinic le faccio a Mariano Comense, non vado fino a Barcellona”, ha ironizzato Francesco Facchinetti, anche lui giocatore di padel.

L’imprenditore ha poi fatto alcune considerazioni, affermando che gli uomini andrebbero a giocare a padel perché amano la competizione, mentre le donne praticherebbero questo sport per un altro motivo, lasciando intendere che ci sarebbe di più sotto questa scelta.

“Burraco è più donna, a padel ci sono più uomini – ha affermato -. Mentre l’uomo ama più l’agonismo e vuole giocare, la donna pensa più a trovare…”, ha detto interrompendosi.

La Balivo replica a Facchinetti

Una frase che ha provocato la reazione immediata di Caterina Balivo che si è alzata in piedi nello studio de La Volta Buona, fermando l’ospite. “Hai detto una castroneria. Questa è una cosa sessista. Chi vuole giocare a padel vuole giocare e basta”, ha tuonato la presentatrice.

“Dobbiamo fare il politicamente corretto per forza – ha ribattuto Facchinetti -. L’uomo lo fa da agonista e vuole vincere, mentre la donna…”.

A quel punto la Balivo l’ha nuovamente fermato e Facchinetti ha risposto: “Avete ragione voi, ma il mio non era un discorso sessista”.

A stemperare la tensione una battuta di Elena Santarelli che, seduta accanto all’ex deejay ha detto: “Magari è così a Mariano Comense dove abiti tu”. Uno scherzo che ha fatto ridere tutti e ha stemperato l’atmosfera.

Poco prima Francesco Facchinetti era finito al centro della discussione parlando di club scambisti. L’imprenditore aveva infatti commentato l’apertura a Carmignano di Sant’Urbano, nel padovano di un locale per scambisti a pochi passi da una chiesa. Una vicinanza capace di creare scompiglio nel paese, soprattutto dopo la proposta del titolare al prete di benedire il locale.

Io sono sposato, ma non per questo non mi piacciono i locali di scambisti né perché per forza ci devo andare. Mi piace l’idea che ci siano. Nel mio caso, la persona sposata non va. Ma ci sono persone che ci vanno. Se fossi single ci andrei”.