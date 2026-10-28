Jeffery Deaver ospite a La Ruota della Fortuna: l’autore cult emoziona Scotti con una dedica speciale

Lo scrittore americano Jeffery Deaver, ospite a "La Ruota della Fortuna", ha presentato il suo nuovo libro e sorpreso Gerry Scotti con una dedica speciale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gerry Scotti

Giochi di parole, intrattenimento musicale e gli irresistibili siparietti tra Gerry Scotti e Samira Lui: nella puntata de La Ruota della Fortuna del 28 ottobre non manca nessuno degli ingredienti che hanno contribuito al successo del quiz di Canale 5. A fare la differenza, però, è un ospite speciale: lo scrittore americano Jeffery Deaver.

La Ruota della Fortuna, la gara

“Attraversa le stagioni senza sentire il tempo che passa, è come un albero sempre verde: è la Ruota di Gerry Scotti”: con questo annuncio a opera dei Fortuna 5 si apre la puntata de La Ruota della Fortuna del 28 ottobre. Samira Lui, fasciata in un elegante completo black & white, entra invece in studio sulle note di Mi Chico Latino di Geri Halliwell. Per l’occasione, si esibisce in un simpatico stacchetto accompagnata da due ventagli. “Ma lei non sbaglia mai?”, le chiede ironico Gerry. “Eh no, sono stata tutto il pomeriggio a provare”, ribatte Samira.

La gara ha quindi inizio: a sfidarsi sono la campionessa Raffaella, ricercatrice da Roma, Michela, ingegnere pugliese, e Andrea, avvocato di Angri. Raffaella riesce a indovinare il cartellone della Locanda Samira, dedicato ai funghi al gorgonzola, e la manche del mondo degli animali, che ha come protagonista il simpatico pesce dalla faccia sarcastica. Michela torna in gara grazie al juke-box dedicato a Katy Perry. In una sfida particolarmente avvincente, anche Andrea riesce a recuperare terreno grazie al tabellone a tema “Parole al vento”.

Jeffery Deaver, l’autore bestseller ospite a La Ruota della Fortuna

La campionessa riesce comunque a mantenersi in gara grazie a un enigma legato all’autore Jeffery Deaver. A sorpresa, il famoso scrittore entra in studio tra gli sguardi stupiti del pubblico per presentare il suo nuovo libro, Il cuore è un’arma.

Approfittando della presenza dell’ospite, Gerry Scotti propone uno scambio di volumi, regalando a Jeffery il suo Quella volta: “Lui è arrivato col suo libro, ma io sono arrivato col mio. Dopo ce li scambiamo, perché io sono un autore di piccole storie di provincia”, spiega. A sorpresa, Deaver ha pensato a una dedica molto speciale sulla prima pagina del volume regalato a Scotti, disegnando una Ruota ed emozionando il conduttore.

Non poteva mancare, tuttavia, una domanda sulla possibilità di un seguito della saga che lo ha reso celebre, dedicata al criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme: “Ho scritto molti libri. Quando torno da questo programma, che è il migliore in cui sia mai stato, mi siederò e continuerò a scrivere la saga, sperando di vendere 50 milioni e un libro in più”, svela l’autore prima di allontanarsi.

Il plauso di Samira e Gerry è unanime: “Abbiamo visto in più occasioni che questi personaggi sono di un’umiltà incredibile. C’è solo da imparare da loro”. Del resto, Deaver ha venduto oltre 50 milioni di libri nel corso della sua carriera ed è considerato uno dei più grandi autori di thriller al mondo. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente grazie ad alcuni adattamenti delle sue opere, come Il collezionista di ossa, con Angelina Jolie e Denzel Washington.

La manche finale

A sorpresa, alla Ruota delle Meraviglie arriva Michela, da San Severo. La nuova campionessa riesce a indovinare uno solo dei tre tabelloni: sotto la busta verde si nascondono 10mila euro, che si sommano ai quasi 7mila euro conquistati durante la gara.