Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Tinto Brass e Caterina Varzi

Caterina Varzi, ospite de La Volta Buona, racconta il dolore per la morte di Tinto Brass. Il regista è scomparso lo scorso 4 novembre all’età di 93 anni, lasciando un enorme vuoto nella vita di Caterina, con cui era legato da quasi vent’anni d’amore.

Caterina Varzi racconta il dolore per la morte di Tinto Brass

A poche settimane dalla morte di Tinto Brass, la vedova Caterina Varzi è stata ospite del salotto di Caterina Balivo. Nel corso della puntata ha parlato del suo legame con il regista e di un addio arrivato dopo anni di amore.

“Il rapporto tra me e Tinto è stato un sodalizio fortissimo, che è andato al di là del rapporto di coppia”, ha spiegato a La Volta Buona. Il regista è scomparso lo scorso 4 novembre a causa di una crisi cardiaca avvenuta a casa, poco dopo aver fatto colazione.

“Il vuoto è quindi immenso, incolmabile – ha confessato la moglie -, ma credo che anche la morte ha una sua bellezza quando arriva indolore e a compimento di una vita straordinaria come la sua e di una storia come la nostra in cui ho dato e ricevuto tutto il possibile. Nella tristezza questo mi dà serenità”.

Nel corso della puntata Caterina Varzi ha anche voluto rispondere al sacerdote che, proprio nei giorni della scomparsa di Tinto Brass, nel bollettino parrocchiale aveva affermato in un articolo di vergognarsi di avere delle radici veneziane come il regista. Questo perché con il suo cinema, aveva sostenuto, aveva sempre trasformato le donne in un oggetto di piacere.

“Parla così perché evidentemente non ha mai visto un film di Tinto”, ha replicato Caterina.

L’amore di Caterina Varzi e Tinto Brass

La storia d’amore fra Caterina Varzi e Tinto Brass è durata quasi vent’anni. Un legame nato da un incontro di lavoro che si è trasformato, con il tempo, in una profondissima unione sia personale che artistica. Il loro rapporto ha vissuto momenti non semplici e superato tempeste, dai problemi di salute di Brass alle battaglie legali per la gestione del matrimonio, sino alle critiche sulla differenza d’età. Nonostante tutto il rapporto è rimasto sempre saldo, sino alla scomparsa di Tinto nel novembre 2026.

I due si incontrano a Roma per la prima volta per parlare della realizzazione di un documentario dedicato alla carriera e alla vita del regista. All’epoca Tinto Brass ha 74 anni ed era ancora sofferente per la morte di Carla Cipriani, sua prima moglie.

Caterina Varzi ha invece quarantaseienne. Ex avvocata e psicoanalista con una passione per il cinema, rimane subito affascinata dal regista. Nonostante i ventotto anni di differenza d’età la sintonia fra i due è subito grandissima. Nascerà da lì un amore grandissimo, coronato nel 2017 dalle nozze con un rito civile celebrato nel giardino della loro casa di Isola Farnese.

“Tinto era una mente così brillante che non mi rendevo conto di questa differenza d’età – ha raccontato Caterina Varzi, parlando del loro rapporto -. Anzi, se c’è qualcosa che mi è pesato è il fatto che stare accanto a una persona così singolare ha reso il confronto con un maschile diverso particolarmente noioso. Per me era insopportabile uscire e confrontarmi con la banalità dell’ordinarietà e ho sempre sentito il peso dell’intrattenere e dell’essere intrattenuta chiunque non fosse come lui”.