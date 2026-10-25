Matteo Martari, vita privata: dalla relazione con Miriam Leone alle voci su Emma Marrone

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IPA La vita privata di Matteo Martari

È uno degli attori italiani che è riuscito a conquistare il pubblico anche senza raccontare troppo di sé. Matteo Martari, volto amatissimo della fiction, ha costruito una carriera fatta di personaggi intensi e storie che hanno lasciato il segno.

Fuori dal set, però, l’attore ha sempre preferito un profilo decisamente più discreto. Fascino, sguardo intenso e quella riservatezza che lascia spazio a grandi curiosità: l’attore veronese non ha mai voluto raccontare troppo della sua vita sentimentale. Eppure, negli anni, qualche storia (vera o presunta) è finita sotto i riflettori.

Matteo Martari e Miriam Leone, un amore nato sul set

Tra i nomi femminili che nel tempo sono stati legati a quello di Matteo Martari c’è quello di Miriam Leone: i due si sono conosciuti durante le riprese di Non uccidere e, nel 2017, erano stati fotografati insieme, lasciando intuire una frequentazione che aveva subito incuriosito i fan. Una storia vissuta lontano dalle dichiarazioni pubbliche e dai racconti dettagliati, in linea con la discrezione che entrambi hanno sempre dimostrato quando si tratta di sentimenti.

Di quel legame non si conoscono molti particolari, e forse è proprio questo a renderlo ancora oggi uno dei capitoli più curiosi della vita privata dell’attore. Le loro strade si sono poi separate e Miriam Leone ha trovato accanto a Paolo Carullo il compagno con cui ha costruito una famiglia: i due si sono sposati nel 2021 e nel dicembre 2023 sono diventati genitori di Orlando.

Matteo, invece, ha continuato a custodire la propria intimità. Come ha spesso raccontato, l’attore non ama parlare troppo di ciò che accade lontano dalle telecamere e preferisce lasciare che siano i suoi ruoli a raccontare qualcosa di lui. Una scelta che, naturalmente, non ha spento la curiosità di chi vorrebbe scoprire chi riesce a far battere il cuore dell’attore.

Matteo Martari, le voci sulla presunta relazione con Emma Marrone

Parlando della sua vita sentimentale, Martari ha sostenuto che se avesse qualcosa di bello da condividere, molto probabilmente lo farebbe.

Ma nonostante questa affermazione, in molti continuano a cercare informazioni su sue possibili frequentazioni. L’ultimo nome accostato al suo è quello di Emma Marrone. Le voci su una possibile sintonia tra l’attore e la cantante sono tornate a circolare nell’ottobre 2026, riportando l’attenzione su un’indiscrezione nata già nel 2025.

I due, in realtà, si conoscono per motivi professionali: Matteo è apparso nel videoclip di Apnea, il brano con cui Emma ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2024. Una collaborazione che ha dato modo al pubblico di immaginarli insieme anche lontano dal set, complice qualche presunto indizio social. Ma tra una supposizione e una storia d’amore c’è una bella differenza.

Interrogato sul presunto flirt nel 2025, Martari aveva risposto con ironia, dichiarando di non saperne nulla e mettendo in dubbio che le ricostruzioni circolate online avessero colto nel segno. Al momento, quindi, non ci sono conferme di una relazione tra i due.

Resta la curiosità, alimentata anche dalla scelta dell’attore di proteggere la propria vita privata. Perché se sullo schermo Matteo Martari è abituato a raccontare emozioni attraverso le storie dei propri personaggi, non c’è nulla che lo convinca a vivere quelle reali davanti a sguardi indiscreti.