Marta Guidarelli è una psicologa del lavoro che ha deciso di lasciare il lavoro in Italia e trasferirsi in Texas per stare vicina al marito Luca Parmitano

Appassionata di cinema, arte e letteratura. Guarda con curiosità ai fenomeni pop, ai programmi tv e al gossip che racconta con attenzione, ma anche con un sano pizzico di leggerezza.

IPA Luca Parmitano

“È una compagna di vita straordinaria”. Luca Parmitano a Verissimo non ha dubbi sulle parole da usare per descrivere sua moglie Marta Guidarelli. “È un privilegio che non meritavo, e invece la fortuna me l’ha fatta incrociare, prosegue con la voce piena di commozione. I due sono sposati dal 2023, entrambi reduci da altre relazioni importanti, e il loro amore cresce giorno per giorno nonostante le difficoltà e i periodi di distanza quando Parmitano è in missione nello spazio.

Chi è Marta Guidarelli

Nata nel 1979, Marta Guidarelli è una psicologa del lavoro e manager con un passato da musicista. Dopo la laurea ha lavorato nel settore delle risorse umane, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità per marchi noti e importanti. Una carriera solida, accompagnata da una grande passione per la musica. È stata infatti tra le fondatrici di Rockin’1000, il progetto musicale nato in Italia che ha riunito centinaia di musicisti per rendere omaggio ai Foo Fighters.

Quando ha iniziato la storia d’amore con Luca Parmitano la sua vita è cambiata radicalmente anche sul piano professionale. Per alcuni anni si è divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti, fino a quando non ha deciso di lasciare il lavoro a Milano e trasferirsi in Texas, vicino a Houston, dove oggi vive con il marito. Non una decisione semplice, soprattutto per chi aveva investito tanto nella propria carriera, ma il desiderio di costruire una quotidianità insieme ha avuto la meglio.

La storia d’amore di Marta Guidarelli e Luca Parmitano

Il primo incontro tra Marta Guidarelli e Luca Parmitano risale al 2016, durante una cena a casa di amici comuni. In quel momento entrambi hanno alle spalle relazioni importanti e l’incontro non si trasforma subito in qualcosa di più. Ma i loro destini erano destinati a essere legati e quando le loro strade si incrociano di nuvo qualche anno dopo, nel 2019, l’amore sboccia. Luca dalla Stazione Spaziale Internazionale per la missione Beyond comincia a telefonare a Marta, dando vita a un corteggiamento decisamente fuori dall’ordinario.

La distanza, anziché ostacolare la conoscenza, diventa così il primo terreno sul quale costruire il loro rapporto. Con il rientro dell’astronauta sulla Terra, nel febbraio 2020, il Covid ci mette lo zampino e impedisce ai due di incontrarsi ancora per qualche tempo. Ma finalmente nell’agosto dello stesso anno riescono a ritrovarsi per non lasciarsi più.

Luca e Marta si sposano il 2 giugno 2023 in Sicilia, terra d’origine di Parmitano. Un giorno speciale, celebrato con le persone più care, che l’astronauta ricorda anche attraverso una dedica sui social: “Lo spazio è ciò che vi unisce e non quello che vi divide”.

Il rapporto di Marta Guidarelli con le figlie di Luca Parmitano

Prima di incontrare Marta Guidarelli, Luca Parmitano era stato sposato con Kathy Dillow, da cui ha avuto le figlie Sarah e Maia. La costruzione di una nuova famiglia passa inevitabilmente anche attraverso il rapporto con loro, in un equilibrio fatto di rispetto, presenza e condivisione. Entrambe le ragazze hanno partecipato al matrimonio del padre e di Marta in Sicilia, accompagnandoli in una giornata importante.

Oggi la famiglia vive negli Stati Uniti, dove le ragazze proseguono i propri percorsi di studio, e con loro Guidarelli ha instaurato un legame molto stretto. Per Marta, trasferirsi in Texas ha significato anche entrare più profondamente nella quotidianità familiare, condividendo con Luca non soltanto l’amore, ma anche le responsabilità e i piccoli momenti della vita di tutti i giorni. Una dimensione che assume un valore particolare per una coppia abituata a confrontarsi con le lunghe assenze imposte dal lavoro dell’astronauta.