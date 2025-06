Fonte: IPA Emma Marrone

Emma Marrone è innamorata? Un’indiscrezione, lanciata nei giorni scorsi, ha visto al centro del chiacchiericcio in rosa l’artista, il cui cuore batterebbe per Matteo Martari. Ma è davvero così? L’attore ha scelto di replicare e di fare maggiore chiarezza sul presunto flirt: ecco cosa c’è di vero.

Matteo Martari replica al flirt con Emma Marrone

Nel momento in cui viene lanciata un’indiscrezione, lo sappiamo bene, contenere quello che ne deriva è difficilissimo. Ed ecco che, nel giro di poco tempo, tutti hanno iniziato a parlare del presunto flirt tra Emma Marrone e l’attore Matteo Martari. Proprio quest’ultimo ha scelto di mettere a tacere tutte le voci e di puntualizzare il suo rapporto con l’artista. Durante un’intervista, ha ammesso di non essere a conoscenza dell’indiscrezione: “Non ne so niente”.

E poi ha aggiunto: “È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato“. Stando alle parole confidate dall’attore, quindi, non ci sarebbe nessuna liaison in corso con Emma Marrone. Ma come era iniziato tutto? Con un messaggio segnalato a Deianira Marzano su Instagram. “Circa due settimane fa a Milano mia cugina ha incontrato in pizzeria Emma Marrone, diceva di aver risposto 2 volte al telefono dicendo ‘Matte’. Adesso stavo vedendo i profili e tutte le foto di Matteo Martari sono con i like di Emma… C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%”. Pochi gli indizi, che si sono conclusi, alla fine, con un nulla di fatto.

Emma Marrone, i suoi amori

La fama, si sa, talvolta porta con sé una scia di presunti flirt, liaison, legami. Qualche volte confermati, in altri casi smentiti. Ad oggi, Emma Marrone è single (ma innamorata della musica): aveva rivelato, nel corso del 2024, il suo uomo ideale. Prima di tutto, “risolto”. Lei stessa aveva ammesso le difficoltà di trovare il cosiddetto uomo ideale. “Io non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita, non uno qualunque, quindi è difficile. Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita e che gli piaccia solo. Quindi, ragazzi, se queste sono le prerogative… zitella per sempre, non so se mi spiego”.

Anche a Domenica In aveva raccontato di stare bene da sola, di sentirsi già completa e di non avere bisogno per forza di qualcuno al suo fianco. “Ho sempre desiderato un figlio. Ma vorrei che avesse un padre all’altezza del ruolo”. L’artista si è spesso battuta per la fecondazione assistita per tutte le donne single in Italia. “Ho tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non ho il diritto di diventare madre”. Dunque, oggi Emma è felicemente single, non c’è nessun flirt in corso con Martari e, inoltre, è stato anche smentito il presunto riavvicinamento all’ex Stefano De Martino: anche in questo caso erano solo “voci”. Al momento, De Martino sarebbe vicino ad Angela Nasti, sorella di Chiara ed ex flirt del conduttore: una frequentazione lontana dalle luci dei riflettori.