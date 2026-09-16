Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone: si scatena e canta tutte le canzoni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino ed Emma Marrone

È uno Stefano De Martino inedito quello che è apparso, a sorpresa, nel pubblico dell’ultimo concerto di Emma Marrone. I due sono stati fidanzati diversi anni fa, ma dopo l’addio non si sono mai allontanati e oggi hanno uno splendido rapporto.

Stefano De Martino si scatena al concerto di Emma Marrone

Alcuni amori fanno giri immensi e poi ritornano, cantava Antonello Venditti. L’amore di Emma Marrone e Stefano De Martino è ritornato, sì, ma non sotto forma di relazione sentimentale. I due, dopo essere stati legati ai tempi di Amici, oggi sono uniti da un sentimento fortissimo fatto di amicizia e sostegno reciproco.

Proprio per questo quando il tour di Emma Marrone è arrivato a Milano, Stefano De Martino ha deciso di partecipare. Con lui la sorella Adelaide De Martino che l’ha anche accompagnato nei camerini a salutare la cantante.

Il concerto di Emma Marrone all’Ippodromo Snai San Siro è stato particolarmente emozionante. L’artista salentina è salita sul palco per festeggiare i suoi primi sedici anni di carriera, condividendo la scena anche con artisti e amici da Alessandra Amoroso a Luciano Ligabue.

Insieme ad Alessandra Amoroso, Emma ha cantato Pezzo di cuore e Non è l’inferno. Poi si è esibita sulle note di Quella che non sei con Ligabue.

Su Tik Tok alcune persone presenti al concerto hanno notato la presenza di Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi si è dimostrato grande fan di Emma, cantando a squarciagola tutte le sue canzoni e scatenandosi.

L’amore (finito) di Emma Marrone e Stefano De Martino

Era il 2009 quando Emma Marrone e Stefano De Martino si innamorarono negli studi televisivi di Amici di Maria De Filippi. All’epoca entrambi erano all’inizio della loro carriera: lui ballerino, lei cantante. Un amore importante, seguitissimo dai fan, terminato bruscamente nel 2012 con l’arrivo del “ciclone Belen Rodriguez”.

In quegli anni la showgirl argentina, scelta per partecipare alla trasmissione, si innamorò perdutamente – ricambiata – di Stefano De Martino. La storia fra i due generò scandalo anche per via della presenza di Emma Marrone nello show.

Da allora sono trascorsi anni. La relazione fra Belen e Stefano, coronata dalle nozze e dalla nascita di Santiago, è finita dopo un lungo tira e molla. L’ex ballerino è diventato uno dei conduttori di punta della Rai e ha recuperato il rapporto con Emma Marrone.

La cantante e il presentatore oggi sono più uniti che mai, confidenti e complici. Non è difficile avvistarli insieme e, come svelato dalla stessa Emma, Stefano la chiama spesso, soprattutto ora che sta preparando il prossimo Festival di Sanremo.

“Ci siamo sentiti e gli ho detto: ‘Mi raccomando, preparati’ – ha raccontato la Marrone -. Mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando e che sta ascoltando molti brani. Si sta preparando seriamente. Sanremo ti cambia la vita. Le critiche arriveranno comunque, colpiscono persino i pilastri della televisione. L’importante è che salga su quel palco con il cuore: quando fai le cose con sincerità, non devi avere paura”.