Stefano De Martino al concerto di Bruno Mars a Milano, passione e studio per Sanremo 2027

Stefano De Martino si gode il live di Bruno Mars a San Siro, ma rivela anche come sta scegliendo i brani e immaginando il suo Sanremo 2027

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IPA Stefano De Martino

Tra le migliaia di fan che hanno riempito lo stadio San Siro per il grande ritorno di Bruno Mars in Italia c’era anche Stefano De Martino. Il conduttore Rai non ha nascosto l’entusiasmo, condividendo sui social alcuni momenti del concerto e lasciandosi travolgere dall’energia dello show. Ma quella milanese non è stata soltanto una serata di musica: per De Martino, che sta già lavorando all’edizione 2027 del Festival di Sanremo, assistere a un live di un artista del calibro di Bruno Mars è anche un’occasione per osservare, studiare e lasciarsi ispirare da uno spettacolo di respiro internazionale.

Stefano De Martino al concerto milanese di Bruno Mars

Bruno Mars è tornato in Italia e l’entusiasmo dei fan ha trasformato San Siro in un’enorme festa a cielo aperto. A quasi dieci anni dall’ultima esibizione nel nostro Paese, il cantante ha scelto Milano per le uniche due date italiane del suo The Romantic Tour, richiamando migliaia di spettatori da tutta Italia e facendo registrare il tutto esaurito nel giro di poche ore. Un ritorno attesissimo, con biglietti arrivati a superare i 200 euro e un’atmosfera elettrica già diverse ore prima dell’inizio dello spettacolo.

E tra i fan, un po’ a sorpresa, è comparso anche Stefano De Martino: il futuro conduttore del Festival di Sanremo 2027, nonché attuale padrone di casa dello show dell’access prime time Affai Tuoi, ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti della serata attraverso le stories di Instagram mostrandosi sorridente, coinvolto e visibilmente entusiasta mentre cantava i grandi successi dell’artista americano, dimostrando ancora una volta la sua grande passione per la musica dal vivo.

La presenza di De Martino al concerto, però, non è sembrata soltanto quella di un semplice fan: da quando è stato annunciato come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, ogni evento musicale rappresenta anche un’occasione per osservare da vicino gli artisti, studiare le performance e respirare il clima dei grandi live internazionali.

Negli ultimi mesi, infatti, il volto Rai è stato avvistato in diversi festival e concerti, proprio per analizzare ciò che oggi funziona davvero sul palco e come il pubblico reagisce ai vari spettacoli.

Sanremo 2027, Stefano De Martino sta ascoltando i brani

Nel frattempo fervono i lavori nel dietro le quinte di Sanremo 2027 e, pur mantenendo il massimo riserbo sui nomi degli artisti in gara, Stefano De Martino ha raccontato di essersi già immerso nell’ascolto dei brani candidati, spiegando di aver sviluppato un metodo molto personale per selezionarli.

Durante la presentazione dei Palinsesti tv della prossima stagione infatti, il conduttore ha risposto ad alcune domande sull’argomento rivelando di ascoltare ogni canzone almeno tre volte, ma in contesti completamente diversi.

Il primo ascolto avviene in cuffia, per cogliere ogni dettaglio della produzione e del testo; il secondo durante un viaggio in auto, per capire se il brano riesca davvero a coinvolgere anche in un contesto quotidiano; il terzo mentre corre, mettendo alla prova la capacità della canzone di trasmettere energia ed emozioni anche in movimento. Solo se supera tutti e tre questi “esami”, il pezzo continua il suo percorso verso il palco dell’Ariston.

Ad affiancarlo in questa fase delicatissima c’è Fabrizio Ferraguzzo, direttore musicale di grande esperienza, ma De Martino ha chiarito che la decisione finale spetterà sempre a lui. Un principio che ha raccontato prendendo in prestito un insegnamento di Pippo Baudo: scegliere sempre con la propria testa, perché la responsabilità del risultato ricade inevitabilmente su chi guida il Festival.

E quando si parla di ospiti, il pensiero va proprio agli artisti che in questi mesi De Martino sta osservando da vicino tra cui proprio Bruno Mars: chissà se il cantante americano sarà sul palco dell’Ariston il prossimo anno.