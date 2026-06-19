Stefano De Martino a Sanremo 2027 chiama l’ex moglie Belen per un ruolo speciale

Belen Rodriguez pronta a tornare al Festival di Sanremo, dove si è sempre distinta per sensualità e bravura. Questa volta affiancherà l'ex marito Stefano De Martino

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IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2027 e Stefano De Martino sembra deciso ad accogliere alcuni consigli dei fan. In particolare di quelli che non hanno mai smesso di credere nel profondo legame con l’ex moglie Belen Rodriguez. Ebbene, pare proprio che il conduttore Rai sia deciso ad avere la soubrette argentina sul palco dell’Ariston. Accanto a lui, come accaduto in passato ad Amici o a La notte della taranta. Un ruolo speciale per la 41enne, pronta a ripartire in televisione dopo i problemi personali dell’ultimo periodo.

Il ruolo di Belen al Sanremo di Stefano De Martino

Stando ad un’indiscrezione riportata da Roberto Alessi sul settimanale Gente, Stefano De Martino sarebbe deciso a portare Belen Rodriguez al suo Sanremo. Il primo da presentatore e direttore artistico. La prova più importante della carriera dell’ex ballerino.

“Stefano vorrebbe proporre la sua sfera affettiva sul palco”, ha spiegato il giornalista per poi aggiungere: “Lui e il suo gruppo di lavoro vogliono coinvolgere Belen sul palco di Sanremo per una fugace apparizione come ha fatto quest’anno con Samurai Jay”.

Non si tratterebbe quindi di una co-conduzione o di una presenza strutturata all’interno del cast, ma di una partecipazione speciale, magari limitata a pochi minuti, capace però di catalizzare l’attenzione mediatica. Un momento breve ma potenzialmente destinato a far discutere.

Del resto, il Festival è da sempre anche il luogo delle narrazioni che vanno oltre la musica. Le storie personali, gli incontri e le reunion diventano spesso parte integrante dello spettacolo. E quella tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è senza dubbio una delle vicende sentimentali più seguite e appassionati dell’ultimo decennio.

Una storia degna di una soap opera che continua ad appassionare ancora oggi. Di recente Belen è finita in ospedale e a soccorrerla per primo è stato proprio l’ex marito. Un rapporto, il loro, più forte che mai nonostante la separazione. Ad unirli per sempre il figlio Santiago, molto legato ad entrambi i genitori. E chissà che sul palco dell’Ariston non salga anche il ragazzino, che ha compiuto tredici anni lo scorso aprile.

In realtà Santi, com’è chiamato affettuosamente in famiglia, ha mostrato nell’ultimo periodo una certa tendenza alla riservatezza. Non vuole più apparire sui social, negli scatti di famiglia, e sembra anche poco interessato al mondo dello spettacolo. Un atteggiamento molto simile al figlio di Carlo Conti, che non è mai apparso nella città dei fiori durante le conduzioni del padre.

Ma Santiago potrebbe cambiare idea e magari apparire in platea, come accaduto in passato a José, il figlio di Amadeus.

Come sarà il Sanremo di Stefano De Martino

Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino sarebbe attualmente impegnato nell’ascolto delle canzoni candidate alla selezione, con un numero di proposte che avrebbe superato quota 500.

Un dato che, se confermato, rappresenterebbe un record rispetto alle ultime edizioni del Festival. Parallelamente, il 36enne starebbe approfondendo la storia della manifestazione attraverso libri e pubblicazioni dedicate al Festival, con l’obiettivo di costruire un’edizione capace di coniugare tradizione e innovazione.

Accanto a lui un aiuto prezioso, quello del manager musicale Fabrizio Ferraguzzo, figura di spicco del settore discografico. Tra le ipotesi emerse nelle ultime settimane c’è quella di una serata speciale dedicata all’Eurovision Song Contest, anche se al momento non risultano conferme ufficiali.

A differenza delle date, che sono state scelte e comunicate dallo stesso De Martino: il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio.