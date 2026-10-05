Michael Kayode, chi è la fidanzata (bellissima) Eleonora Cantini

Il cuore di Michael Kayode, stella della Nazionale italiana di calcio, batte per la bella Eleonora Cantini, compagna con cui ha avuto una splendida bambina

IPA Il calciatore Michael Kayode

Michael Kayode, stella della Nazionale italiana di calcio attualmente al Brentford, sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera. Al di là del campo, però, c’è qualcos’altro che illumina le sue giornate (e il suo sguardo): la presenza di Eleonora Cantini, compagna discreta e di grande fascino, che da poco lo ha anche reso padre per la prima volta.

Cosa sappiamo di Eleonora Cantini

Dietro la grinta e una carriera in continua ascesa, batte un cuore innamorato. Michael Kayode è felicemente impegnato con Eleonora Cantini, bella e dal fascino discreto, una donna che è riuscita a conquistare con la sua presenza silenziosa anche i fan del calciatore.

Tratti armoniosi e occhi color nocciola, Eleonora è lontanissima dal cliché della WAG, tendenzialmente appariscente e modaiola (ma sappiamo che non sempre è così). È un’eccezione, senza alcun dubbio, tanto da essere molto riservata anche sui social, dove pubblica ben poco della sua vita privata, fatta eccezione per i traguardi più importanti condivisi con il compagno.

Come si sono conosciuti

Il primo incontro tra Michael Kayode ed Eleonora Cantini è avvenuto a Firenze, dove il calciatore si era trasferito per giocare con la maglia viola. È qui che i due si sono conosciuti e innamorati, coltivando un’intesa profonda lontano dai riflettori. Fin dalle prime tappe della carriera di Kayode, Eleonora ha rappresentato un punto fermo irrinunciabile: una presenza dolce e rassicurante, capace di donargli serenità in un mondo nel quale potrebbe esser molto semplice perderla.

Crescere insieme significa sostenersi nei momenti di svolta. A Firenze la coppia ha condiviso tanti ricordi preziosi, come l’omaggio del collezionista d’arte Roberto Casamonti, che ha donato a Michael Kayode un dipinto personalizzato, immortalato poi in un affettuoso scatto con Eleonora.

La consacrazione del terzino ha portato con sé il trasferimento in Premier League al Brentford ed Eleonora lo ha seguito a Londra, aprendo le porte a un nuovo capitolo della loro vita di coppia. Nella vivace metropoli britannica hanno trovato una propria dimensione intima, ricreando insieme un ambiente accogliente lontano dall’Italia.

La nascita della figlia Amelie

Ma se di momenti di svolta si parla, non possiamo dimenticare la gioia più grande di questa coppia: la nascita della prima figlia, Amelie. Nel febbraio 2026, Kayode e la compagna hanno sorpreso i fan con un gender reveal memorabile al Brentford Community Stadium: camminando mano nella mano sul prato fino all’area di rigore, la coppia ha trovato un pallone e Kayode, con la sua iconica rimessa laterale “a catapulta”, lo ha scagliato in rete. Un goal indimenticabile, che ha rivelato alla coppia che stavano aspettando una bimba.

E non dimentichiamo neanche tutta l’emozione di Kayode durante l’esordio con la Nazionale italiana di calcio. Dopo aver segnato una rete decisiva contro la Turchia, il calciatore ha rivolto subito il pensiero alle due donne della sua vita e, commosso ai microfoni, ha dedicato loro quella fantastica rete, spiegando come il loro ricordo sia affiorato all’istante appena la palla è entrata in porta.

Una dedica dolcissima, che riflette l’anima di un ragazzo dai valori sani, gli stessi che condivide con la sua Eleonora. Un amore pulito e una bella famiglia destinata a crescere.