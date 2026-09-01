Diletta Leotta, spacco profondissimo ad Amburgo con Karius: il dettaglio che li rende inseparabili

IPA Diletta Leotta

Sposati da più di due anni. Genitori di due bambini. Bellissimi e famosissimi. Eppure, fino a pochi giorni fa, Diletta Leotta e Loris Karius non avevano mai sfilato insieme su un red carpet. Il debutto arriva ad Amburgo, sul tappeto rosso degli Sport Bild Awards 2026. Lei con una gonna di raso nero e uno spacco che si vede da lontano, lui in doppiopetto scuro: il primo red carpet di coppia, vissuto con due look che sembrano parlarsi tra loro. Sul proprio profilo Instagram, Diletta Leotta ha raccontato la serata con poche parole, “A beautiful night in Hamburg”, accompagnate da uno scatto notturno con, sullo sfondo, la facciata illuminata del municipio di Amburgo: in poche ore, quasi 45mila mi piace.

Il look sul red carpet: uno smoking, due versioni

Diletta Leotta e Loris Karius si sono presentati con la stessa base, lo smoking, reinterpretata ciascuno a modo proprio. Lui ha scelto un completo nero dal taglio contemporaneo: pantaloni over, giacca doppiopetto, camicia bianca sbottonata sul collo, senza cravatta né papillon. A completare il tutto, un paio di mocassini in pelle.

Diletta Leotta, seguita dallo stylist Nicolò Grossi, ha invece scomposto lo stesso codice: un pezzo dell’archivio Moschino, gonna a sirena in raso nero con strascico e maxi spacco frontale, abbinata a una camicia bianca classica e un papillon sbottonato, lasciato cadere ai lati del colletto. Mules con tacco a spillo e i gioielli di Damiani a chiudere il look. Il risultato è la stessa base raccontata in due modi opposti: più lineare la lettura di lui, più scomposta quella firmata da Nicolò Grossi per lei.

Un debutto arrivato dopo due anni di matrimonio a distanza

Il motivo per cui questa “prima volta” fa notizia sta nei tempi. Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati il 22 giugno 2024 sull’Isola di Vulcano. Da allora sono arrivati due figli: Aria, nata il 16 agosto 2023, lo stesso giorno del compleanno della madre, e Leonardo, nato l’8 maggio 2026. Il matrimonio, però, si gioca su due binari geografici: Diletta Leotta vive a Milano con i bambini, il marito gioca e vive in Germania. Una quotidianità fatta di voli, videochiamate e weekend contati, raccontata più volte dalla stessa conduttrice.

“La mancanza la sento sempre”, aveva ammesso di recente, spiegando come gli impegni di entrambi decidano ogni volta chi raggiunge chi. In un equilibrio così, una serata di gala vissuta fianco a fianco resta più l’eccezione che la regola.

Il signature style di Diletta Leotta

Il debutto di Amburgo non nasce dal nulla. Da tempo Diletta Leotta lavora fianco a fianco con lo stylist Nicolò Grossi, che l’ha seguita anche nel passaggio a La Talpa, il suo debutto in prima serata su Canale 5. Insieme hanno virato verso uno stile più internazionale, ispirato a nomi come Hailey Bieber, Rihanna e le sorelle Kardashian, lasciando da parte i tubini e i completi più “mannish” che avevano segnato gli anni precedenti. Prima di questa svolta, Diletta Leotta era associata soprattutto a scintillii, maxi scollature e accessori vistosi.

Una cifra piuttosto riconoscibile, in realtà, l’ha sempre accompagnata: abiti spesso corti o aderenti, raramente scollati, come se la sensualità passasse più dalla silhouette che dalla pelle scoperta. Il precedente più citato resta il lungo abito color cipria sceso dalla scalinata dell’Ariston a Sanremo 2020, tra i look più commentati di quell’edizione.