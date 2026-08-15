IPA Charlie Heaton e Natalia Dyer

A Hawkins li conoscevamo come Jonathan e Nancy, ma la magia di Stranger Things, si sa, non si è mai fermata allo schermo, perché tra Charlie Heaton e Natalia Dyer, gli attori che davano volto a quei due personaggi, l’amore era sbocciato anche nella vita reale. Un parallelismo che i fan hanno seguito per anni. Ora, però, sembra esserci un piccolo giallo. Perché se i loro alter ego si sono detti addio nell’ultima stagione della serie, pare che qualcosa di simile possa essere accaduto anche lontano dal set. Ma andiamo con ordine.

Charlie Heaton e Natalia Dyer, una storia d’amore nata sul set

Curioso come certe storie abbiano sempre un filo conduttore. Charlie Heaton e Natalia Dyer si sono conosciuti nel 2015, quando furono scelti per interpretare Jonathan e Nancy in Stranger Things: sul piccolo schermo, i loro personaggi facevano scintille. E fuori? Lo stesso. Ci volle poco, dopo l’arrivo della serie, perché il pubblico iniziasse a sospettare che tra i due ci fosse del tenero.

I sospetti si sono concretizzati l’anno successivo, quando la coppia venne sorpresa insieme in aeroporto, di ritorno dai Golden Globe Awards, la cerimonia di premiazione. All’inizio i due hanno fatto di tutto per proteggere la propria intimità, anche se a onor del vero sulla loro relazione c’è sempre stato un riserbo quasi totale.

Solo con il passare del tempo hanno concesso qualcosa in più al pubblico, mostrandosi affiatati sui red carpet e condividendo occasionalmente degli scatti speciali. E così la loro relazione si è consolidata sempre di più, tanto da aver resistito per un decennio alle pressioni della fama planetaria. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni che non sono state confermate dai diretti interessati, la loro storia sarebbe arrivata al capolinea.

Il giallo della presunta rottura

Le voci vanno però prese con le dovute cautele, anche perché sono delle indiscrezioni rilanciate da profili social secondo cui i due si sarebbero separati in gran segreto, senza clamori né annunci ufficiali. Un addio silenzioso, di cui al momento non esiste alcuna conferma da parte dei diretti interessati, che non hanno né smentito né avvalorato le chiacchiere.

Ci sarebbero tuttavia alcuni “indizi” che starebbero alimentando la questione: il primo è che Charlie e Natalia non verrebbero più avvistati insieme da diverso tempo, per la precisione dall’ultima tornata di eventi promozionali legati alla serie Stranger Things, lo scorso inverno, oltre ad alcuni presunti avvistamenti separati: da un lato lei, che secondo il racconto di alcuni utenti sarebbe stata notata a New York in compagnia di un ragazzo, dall’altro lui, apparso da solo a un concerto del suo amico e collega di set, Joe Keery, Steve Harrington nella serie.

Come sempre in questi casi, però, è d’obbligo la massima prudenza, anche perché ci troviamo di fronte a ricostruzioni basate su voci di corridoio e su testimonianze non verificabili, prive di qualsiasi riscontro ufficiale. La coppia ha sempre custodito gelosamente la propria vita privata e non ha mai alimentato il gossip; il loro silenzio potrebbe semplicemente essere in linea con il carattere riservato, senza necessariamente nascondere una crisi.