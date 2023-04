Paola Belloni non ci sta: la compagna di Elly Schlein rompe il silenzio

Fonte: IPA Elly Schlein, la sua compagna Paola Belloni rompe silenzio

Non ci sta Paola Belloni, la compagna della segretaria del PD Elly Schlein ha deciso di rompere il silenzio e di farlo con un post su Instagram. Dalle sue parole emerge tutto il disappunto per le foto che le sono state scattate a sua insaputa, perché – per dirla con uno dei suoi commenti -: “comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing”.

Paola Belloni rompe il silenzio: cosa ha scritto la compagna di Elly Schlein

Si sapeva che Elly Schlein avesse una compagna ma, dal momento che è molto riservata su tutto quello che concerne la sua vita privata, non aveva mai fatto il suo nome. Fino a quando, un paio di settimane fa, sul settimanale Diva e Donna sono state pubblicate alcune immagini di coppia. Un gesto che a Paola Belloni, compagna della neo segretaria del Partito Democratico, non è andato giù. Come ha spiegato lei stessa in un lungo post Instagram, accompagnato da una una sua foto, questa volta in posa.

Un migliaio di follower e pochissimi post sono già da soli un esplicito desiderio di non esporre la propria vita privata al pubblico, desiderio che viene ribadito anche dalle parole usate da Paola Belloni e indirizzate direttamente ai giornalisti di Diva e Donna: “Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta” si legge.

Poi ha proseguito: “In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l’omolesbobitransfobia. Siamo un Paese dove migliaia di “Spatriati”, per dirla con Desiati, vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di segreti. Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un’analisi della propria rete sociale”.

Paola Belloni fa una riflessione che tocca tematiche politiche, ma anche legata alla privacy di chi sta accanto a figure di spicco: “Ma mi rendo conto – infatti si legge – che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei”.

E poi si è lasciata andare a qualche commento più ironico: “Ammetto però che la foto con la papalina di lana in testa e con il sacchetto dei bisogni di Pila in mano era notevole. Avete regalato meme alle mie amiche per i prossimi dieci anni – per chiudere infine con un augurio – P.S. Detto tutto questo ora torno alla mia vita privata che spero resti sempre la stessa. Anche se senza papalina. L’ho buttata”.

Paola Belloni, chi è la compagna di Elly Schlein

Molto riservata, di Paola Belloni si conosce molto poco. Compagna della segretaria del partito democratico Elly Schlein, 28 anni, si sa che è di origine sarda. Proprio perché tiene molto alla sua privacy non si conosce altro di lei e nulla emerge dal suo, scarno, profilo social.

Segnali che indicano chiaramente che tutto quello che concerne la sfera privata, della segretaria del PD e della sua compagna, è destinato a rimanere tale.

Elly Schlein, la sua vita privata

Riservatissima per tutto ciò che riguarda la sua vita privata, Elly Schlein ha sempre parlato poco dei suoi affetti. Ha dichiarato di essere bisessuale nel 2020, lo ha fatto durante una puntata di L’Assedio di Daria Bignardi durante la quale aveva spiegato: “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”.

In un’ occasione più recente, invece, aveva parafrasato una celebre frase di Giorgia Meloni adattandola al suo credo politico: “Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna”.