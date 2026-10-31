Verissimo, gli ospiti del 31 ottobre: la nuova vita di Francesca Michielin e l’amore di Natasha Stefanenko

A Verissimo Francesca Michielin parlerà del matrimonio e del nuovo album, mentre Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni ripercorreranno la loro lunghissima storia d'amore

IPA Francesca Michielin

Come ogni sabato pomeriggio, il 31 ottobre torna puntuale alle 16:30 l’appuntamento con Verissimo su Canale Cinque. Come sempre, anche per questa nuova puntata Silvia Toffanin è pronta ad accogliere sulle sue poltroncine bianche tanti ospiti provenienti dal mondo della musica e della televisione, che apriranno i cassetti del loro cuore e dei loro ricordi che ogni volta sanno far scendere qualche lacrima.

Le anticipazioni di Verissimo del 24 ottobre

Le emozioni sono assicurate a Verissimo, con le storie dei volti celebri e amati dal pubblico. Massimo Gramellini porterà in studio una versione di sé che chi lo segue non è abituato a vedere, aprendo una finestra sulla propria sfera familiare. Con lui nel salotto più seguito del weekend ci sarà infatti Simona Sparaco, la scrittrice che è sua moglie dal 2018 e con la quale, l’anno successivo, ha avuto il figlio Tommaso.

Spazio anche a Francesca Michielin, che a Silvia Toffanin racconterà una nuova fase della sua vita privata e artistica. La cantante si è sposata lo scorso giugno con Davide Spigarolo, dopo quattro anni d’amore, con una cerimonia intima a Bassano del Grappa. Tira aria di novità anche sul fronte musicale con il nuovo progetto discografico, Magia bianca, Magia nera: un album che completa il percorso iniziato con il precedente e che segna una nuova evoluzione del suo percorso artistico.

Tra gli ospiti in studio anche Valeria Fabrizi, che ha compiuto 90 anni lo scorso 20 ottobre. L’attrice ripercorrerà la storia con il marito Giovanni “Tata” Giacobetti, cantante e storico componente del Quartetto Cetra, scomparso nel 1988 poco prima di festeggiare le nozze d’argento. Spazio anche al legame speciale con la figlia Giorgia, nata dal loro matrimonio, e ai ricordi di una vita trascorsa tra affetti, teatro, cinema e televisione.

Ci sarà anche Evelina Sgarbi ad aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute del padre Vittorio Sgarbi, ripercorrendo il difficile periodo segnato dal ricovero in terapia intensiva e raccontando le preoccupazioni della famiglia.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni racconteranno le tappe della loro lunga storia d’amore, iniziata nel 1993 e coronata dal matrimonio civile nel 1995. Dopo trent’anni insieme, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse con una cerimonia religiosa in Brasile, alla presenza della figlia Sasha, testimone di questo nuovo sì.

Si parla di sentimenti anche con Francesca Coppola e Sabrina Soussi che, dopo la partecipazione a Temptation Island, racconteranno come si è evoluta la loro vita sentimentale dopo la fine della relazione rispettivamente con Danilo D’Angelo e Giovanni Grazioso, che oggi è tronista di Uomini e Donne.

Dove e quando vedere Verissimo

L’appuntamento con Silvia Toffanin quindi è per sabato 31 ottobre 2026 alle 16.30 su Canale 5. Ma Verissimo torna anche domenica 1 novembre sulla stessa rete, subito dopo la consueta puntata di Amici di Maria De Filippi, con ospiti Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, Diego Armando Maradona Jr, Emanuel Lo, Antonella Elia, Delia Duran e Antonella Tognazzi con Carolina Orlandi. Chi dovesse perdersi qualche intervista, potrà recuperarla in qualsiasi momento sulla piattaforma Mediaset Infinity.