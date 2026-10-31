Francesca Michielin a Verissimo: “Si vive bene anche con un rene solo”. Poi racconta il matrimonio

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Francesca Michielin ha ripercorso il difficile periodo seguito all'intervento al rene, raccontando la sua rinascita e l'emozione per il matrimonio con Davide Spigarolo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Il delicato intervento, la rinascita musicale e la nuova vita da moglie di Davide: Francesca Michielin ha aperto il suo cuore a Verissimo, raccontandosi a 360 gradi. La cantante, ospite di Silvia Toffanin, ha voluto lanciare un messaggio di speranza: “Anche con un rene solo, la vita può proseguire serenamente”.

Verissimo, Francesca Michielin e la vita dopo l’operazione

Francesca Michielin è una delle interpreti più apprezzate del panorama musicale. Talentuosa e versatile, l’ex vincitrice di X Factor sta vivendo una vera e propria rinascita musicale dopo aver affrontato un delicato problema di salute. Tre anni fa, infatti, la popstar ha subito una nefrectomia, cioè l’asportazione completa del rene sinistro.

Ripensando all’intervento, Michielin, ospite di Verissimo, ha raccontato soprattutto le difficoltà legate al periodo successivo all’operazione: “Quel momento è stato impegnativo, soprattutto per quello che è venuto dopo. Ripartire dopo un intervento, anche a livello psicologico, non è semplice: ciascuno ha i propri tempi”.

Eppure, anche un’esperienza così difficile è riuscita a farla crescere: “È stata una grande lezione imparare ad accettare che la mia vita non sarà più quella di prima, ma forse sarà anche meglio di prima. Si vive bene anche con un rene solo e la nostra esistenza può proseguire serenamente”, ha spiegato la cantante.

Il messaggio di ottimismo diventa ancora più solido quando Francesca aggiorna Silvia Toffanin sulle sue attuali condizioni di salute: “Ho fatto gli esami da poco e va tutto bene. È bello riscoprirsi più forti di prima”.

Francesca Michielin, l’amore con Davide

Lo scorso giugno, Francesca Michielin ha coronato anche il suo sogno d’amore, sposando il fidanzato Davide Spigarolo. I due, come ha raccontato la cantante, sono legati da quattro anni e mezzo, ma si conoscono fin dai tempi della scuola: “Era bravo nel salto in alto e per me era un po’ un mito. Mi ha sempre affascinata. Era un atleta, studiava al liceo classico e riusciva a essere anche simpatico”.

Al marito Francesca ha dedicato anche un brano del suo nuovo album, intitolato La spada nella roccia: “È un po’ la metafora delle storie d’amore. Non è la persona più forte o più affascinante a estrarre la spada, ma quella più umile e fragile”.

Infine, Francesca ha ricordato con emozione il giorno delle nozze, celebrate il 26 giugno 2026 a Bassano del Grappa: “È stato un bellissimo matrimonio, non una semplice successione di eventi. Fin dalla mattina siamo stati molto uniti, non è stato qualcosa di costruito. Ci siamo proprio divertiti e abbiamo sentito tanto amore intorno a noi”, ha spiegato Michielin.

Il sì è stato celebrato in un luogo molto caro alla cantante, poiché nella stessa chiesa si erano sposati anche i suoi genitori: “Quel giorno ci siamo resi conto che non stavamo celebrando soltanto il nostro amore, ma anche l’impegno nei confronti delle persone che ci vogliono bene, sia quelle che c’erano in quel momento sia quelle che erano lontane”.

Com’è cambiata la sua vita dal giorno dei fiori d’arancio? “Ammetto che se mi chiamano signora mi fa strano, ma è vero: sono diventata moglie”.