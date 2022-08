Francesca Michielin, chi è il nuovo fidanzato Davide e che lavoro fa

Fonte: IPA Francesca Michielin: chi è il nuovo fidanzato

Instagram è diventato nelle ultime ore scenario di romantici scatti di coppia per Francesca Michielin e il suo nuovo fidanzato, Davide Spigarolo. La coppia è ufficialmente uscita allo scoperto condividendo sui social alcune foto insieme, immersi nella natura e con le montagne a fare da sfondo. Ma chi è il bel ragazzo che ha rapito il cuore della giovane cantautrice? Osteopata ma non solo, ecco cosa la sua bio Instagram racconta di lui.

Francesca Michielin innamorata: le prime foto col nuovo amore

Francesca Michielin ha sempre fatto del mezzo social l’habitat ideale per raccontare la sua musica e condividere progetti e successi professionali. Sul fronte sentimentale è sempre stata piuttosto riservata, restia a raccontare frammenti intimi della sua vita o scatti social di coppia. Questa volta però ha voluto fare un’eccezione, perché nel cuore della giovane cantautrice e polistrumentista sembra essere arrivato il vero amore.

L’artista, prossima alla conduzione della nuova edizione di X Factor, ha condiviso su Instagram un carosello di fotografie che la ritraggono nella natura più selvaggia, tra verdi prati e montagne sullo sfondo. E, tra gli scatti, c’è spazio anche per una foto di due ombre: una è la sua, l’altra è di un ragazzo che ha voluto taggare. Si tratta di Davide Spigarolo, il nuovo fidanzato della cantante. Lo certifica anche la romantica didascalia scritta a corredo del post: “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”.

A conferma di una storia d’amore sino a quel momento rimasta all’oscuro, un carosello di scatti condiviso anche dal ragazzo. Sul suo profilo Instagram vi sono foto di coppia, tra sentieri dispersi nel verde e suggestivi paesaggi. E, anche in questo caso, una romantica didascalia in inglese: “So much for summer love and saying ‘us'”. “Per me siete meravigliosi”, “finalmente siete usciti allo scoperto”, i messaggi dei followers sotto il post di Spigarolo.

Chi è Davide Spigarolo, il nuovo fidanzato di Francesca Michielin

È così piombato l’amore nella vita di Francesca Michielin, cantautrice, polistrumentista nonché direttrice d’orchestra come avvenuto a Sanremo 2022. Se la sua carriera non ha di certo bisogno di presentazioni, il nome del suo nuovo fidanzato è invece ignoto ai più. Si sa poco di Davide Spigarolo, estraneo al mondo del gossip e dello spettacolo, e le poche informazioni di cui disponiamo sono riassunte nella sua bio Instagram.

Di professione osteopata, disciplina nella quale si è laureato così come in scienze motorie, è un appassionato di sport ed è anche un personal trainer. Lo dimostrano anche alcuni scatti condivisi sul proprio profilo, che dicono anche altro di lui e delle sue passioni: è infatti amante della montagna, delle passeggiate, della natura e dei tramonti. Numerosi gli scatti mozzafiato condivisi con i suoi seguaci.

E anche le foto di coppia con Francesca Michielin confermano il suo grande interesse per la montagna, interesse condiviso anche con la cantante. La coppia, ora che è uscita allo scoperto, non ha più alcuna intenzione di nascondersi. E, stando ai commenti dei fan, l’entusiasmo attorno a loro è alle stelle.