Verissimo, anticipazioni dell’11 ottobre: Giorgia Palmas e Filippo Magnini raccontano l’attesa più bella

A Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini tornano a raccontarsi dopo l'annuncio della gravidanza. Tra gli ospiti anche Selvaggia Lucarelli e le sorelle Carrisi

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IPA Filippo Magnini e Giorgia Palmas ospiti a "Verissimo"

Domenica 11 ottobre Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo. La conduttrice accoglie nel pomeriggio di Canale 5 diversi ospiti e storie emozionanti, tra racconti di vita, confidenze e momenti da condividere con il pubblico. Al centro della puntata c’è anche l’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che stanno vivendo un periodo particolarmente felice: la coppia è in attesa di un bebè e si prepara ad allargare la famiglia.

Ma ci sarà spazio anche per incontri e testimonianze toccanti, in un pomeriggio che promette di alternare sorrisi e momenti di grande intensità.

“Verissimo”, Silvia Toffanin accoglie Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini si apre un nuovo capitolo di una storia d’amore che negli anni ha costruito una famiglia pronta a farsi più grande. L’annuncio è arrivato il 5 ottobre, quando la coppia ha condiviso sui social alcuni scatti con il pancione della showgirl, accompagnati da parole che raccontano tutta la meraviglia per questa nuova attesa. “La vita è davvero sorprendente”, hanno scritto, spiegando che la notizia li ha riempiti di “amore, di stupore, di emozione, di felicità”.

Questa domenica, nel salotto di Silvia Toffanin, la coppia torna a raccontare questa nuova stagione della propria vita, con l’emozione di un bebè in arrivo e una famiglia pronta ad accoglierlo.

La gravidanza arriva dopo un desiderio che la coppia aveva già raccontato al pubblico di Verissimo. Quando Silvia Toffanin aveva chiesto loro se avessero pensato di allargare ancora la famiglia, Palmas aveva risposto con una certa cautela: “Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà”. Magnini aveva aggiunto: “Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo“. Oggi quel pensiero si è trasformato in una nuova attesa, che i due hanno scelto di condividere con chi li segue da anni.

Il bimbo in arrivo è il secondo figlio per l’ex nuotatore e il terzo per Palmas, già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini, e di Mia, nata nel settembre 2020 dall’amore con Magnini.

Gli altri ospiti di “Verissimo”

Nel salotto di Silvia Toffanin arriva anche Selvaggia Lucarelli, attualmente opinionista del Grande Fratello Vip e pronta a una nuova avventura televisiva alla conduzione de L‘Isola dei Famosi. La giornalista ha inoltre lasciato il ruolo di giudice di Ballando con le Stelle, programma che l’ha vista protagonista per diverse edizioni. A Verissimo si racconta in un’intervista ritratto che promette di mostrarne anche il lato più personale.

Spazio poi a Gianluigi Nuzzi, e a Cristel e Romina Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, protagoniste di un’intervista dedicata al loro rapporto di sorelle, tra complicità, ricordi e confidenze.

La puntata si concentra anche a una storia particolarmente delicata, quella di Sofia Donadio e Francesca Nota, compagne di classe e amiche del cuore sopravvissute al rogo di Crans-Montana. Dopo mesi segnati da interventi e terapie, le due sono pronte a condividere una parte del difficile percorso affrontato dopo la tragedia. Un incontro da seguire con particolare attenzione, nel rispetto di un’esperienza dolorosa che ha segnato profondamente le loro vite.

Dove e quando vedere “Verissimo”

L’appuntamento con Verissimo è programmato per oggi, domenica 11 ottobre, a partire dalla 16 e 15 su Canale5. Il programma può essere seguito anche su Mediaset Infinity.