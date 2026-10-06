Domenico Antonio Pallavicino, chi è il principe nuovo (presunto) amore di Manuela Arcuri

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Domenico Pallavicino e Manuela Arcuri

Dopo la cocente delusione del divorzio, il cuore di Manuela Arcuri sarebbe tornato a battere. Il merito sarebbe di Domenico Antonio Pallavicino, con cui l’attrice si è concessa una romantica fuga a Parigi. Una sintonia che sembra andare oltre la notevole differenza d’età, visto che a separare i due ci sono ben 33 anni.

Chi è Domenico Antonio Pallavicino, Principe di Genova

Domenico Antonio Pallavicino è nato a Stresa nel 1944 e appartiene alla famiglia dei Pallavicino, una delle più antiche casate aristocratiche italiane, protagonista per secoli della storia di Genova. L’82enne vanta il titolo ereditario di principe, legato alla storia nobiliare della famiglia e al Sacro Romano Impero.

Dopo gli studi classici, Domenico Antonio si è perfezionato nelle lingue straniere e ha iniziato a occuparsi, insieme al padre, della gestione del patrimonio familiare. Oggi, oltre a essere proprietario dello storico Palazzo Interiano Pallavicino, è presidente della Fondazione Pallavicino ETS, che si occupa soprattutto della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della famiglia, attraverso mostre, pubblicazioni, convegni e borse di studio.

Molto attivo in ambito filantropico, Domenico ha donato nel 2024 ben 350.000 euro all’Istituto Gaslini di Genova per contribuire alla realizzazione di nuove sale parto e spazi per l’assistenza neonatale. Non si hanno notizie, invece, in merito alla sua vita privata: non si sa, quindi, se l’uomo sia mai stato sposato o abbia figli.

L’amore con Manuela Arcuri

L’incontro con Manuela Arcuri sarebbe arrivato grazie a una sinergia professionale: l’attrice, infatti, collabora da circa tre anni con la Fondazione Pallavicino ed è stata anche madrina del volo inaugurale di Airidea. Le prime immagini della presunta coppia erano circolate lo scorso settembre: in quell’occasione, i due erano stati fotografati durante un pranzo a due allo Yacht Club di Montecarlo.

Quello che poteva sembrare un semplice rapporto lavorativo, tuttavia, ha assunto connotati decisamente romantici nelle ultime ore: il magazine Chi, infatti, ha pubblicato nuove immagini dell’attrice e del Principe da un recente viaggio a Parigi. Manuela e Domenico sono volati nella Lumière a bordo di un jet privato, si sono quindi concessi una colazione nel lussuoso Ritz Hotel e una passeggiata per le vie della città.

I due appaiono piuttosto complici, tanto da spingere molti a chiedersi se sia in corso un flirt. Per il momento, né Manuela né Domenico hanno confermato o smentito la presunta relazione, ma negli ambienti genovesi si vocifera addirittura che dietro questa fuga d’amore ci sia l’intenzione, da parte del Principe, di fare una vera e propria proposta di matrimonio.

Manuela Arcuri, la nuova vita dopo la separazione

Il gossip arriva a pochi mesi dalla fine del lungo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, che Manuela Arcuri ha definito uno dei momenti più bui della sua vita. I due si erano sposati nel 2013 con un matrimonio lampo a Las Vegas, celebrando anche le nozze in Italia nel 2022 al Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Un amore da favola, allietato anche dalla nascita del piccolo Mattia, nel 2014.

Nel 2025, tuttavia, qualcosa si è incrinato: la coppia ha dovuto far fronte a una grave crisi, che si è trasformata in una vera e propria separazione nel 2026. Alla base dell’addio, ha comunque spiegato l’attrice, non c’è stato alcun tradimento: come spesso accade nelle coppie, il sentimento si è semplicemente affievolito, portando i due coniugi ad allontanarsi progressivamente.