Manuela Arcuri, salta il matrimonio con il Principe. Il retroscena a La Volta Buona

Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino, le nozze fanno discutere. Da Caterina Balivo emerge un retroscena sul loro legame, mentre lui annuncia azioni legali

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Getty Images Manuela Arcuri e il Principe Pallavicino

Questo matrimonio non s’ha da fare. Almeno per il momento. Da giorni sta facendo parecchio discutere il legame tra Manuela Arcuri e il Principe Domenico Antonio Pallavicino. Una storia che sembrava destinata a trasformarsi in una nuova favola romantica ma che, in realtà, avrebbe contorni ben diversi da quelli raccontati. A La Volta Buona di Caterina Balivo la vicenda è stata affrontata con chi ha ascoltato personalmente i diretti interessati.

La Volta Buona, Manuela Arcuri non sposa il Principe Pallavicino

Nessun matrimonio all’orizzonte e, soprattutto, nessuna relazione sentimentale ufficiale. È questo il quadro emerso dalle dichiarazioni di Valerio Palmieri che, durante la puntata de La Volta Buona di venerdì 9 ottobre, ha riferito quanto appreso direttamente da Domenico Antonio Pallavicino.

“Non c’è nessun matrimonio, non c’è neppure una relazione ufficiale con Manuela Arcuri. Lui ha parlato di amicizia, simpatia, forse potrebbe sfociare in qualcosa di più. Ma lui non ha nessuna intenzione matrimoniale”, ha assicurato il giornalista. I due si sono conosciuti grazie ad alcuni impegni di lavoro in comune e sono riusciti ad instaurare un buon legame.

Parole, quelle di Palmieri, che sembrano mettere un punto alle indiscrezioni sulle presunte nozze con l’attrice di Latina. Tra quest’ultima e il Principe esisterebbe dunque una frequentazione amichevole, accompagnata da una reciproca simpatia, ma nulla che possa essere definito ufficialmente un fidanzamento.

Palmieri ha poi aggiunto un particolare: “Forse il Principe ci spera e sta usando tutte le armi a sua disposizione, come il jet privato, l’hotel a Parigi… ma per ora non c’è nulla“. Una considerazione che lascia aperta la possibilità di futuri sviluppi sentimentali, senza però trasformare le ipotesi in certezze. Insomma, se son rose fioriranno…

Il Principe Pallavicino agisce per le vie legali

Il rapporto tra Manuela Arcuri e Domenico Antonio Pallavicino è diventato uno degli argomenti più discussi della cronaca rosa degli ultimi giorni. Le indiscrezioni su una possibile relazione, fino alle voci di un matrimonio e la tanto discussa differenza d’età, hanno alimentato la curiosità del pubblico, ma anche una serie di polemiche sui social network. Sfociate, come sempre, in una vera e propria shitstorm.

Una situazione che ha spinto il Principe ad intervenire personalmente, annunciando di aver deciso di tutelarsi per vie legali. Attraverso un comunicato stampa, il nobile 82enne ha fatto sapere di aver affidato ai propri avvocati il compito di monitorare i contenuti pubblicati online, con particolare attenzione ai messaggi ritenuti offensivi nei confronti suoi e dell’attrice, tra l’altro madre di un ragazzo di dodici anni.

Nel mirino sarebbero finiti insulti, commenti lesivi della reputazione e contenuti alterati riguardanti la sua sfera privata e quella dell’Arcuri. Pallavicino ha però precisato che gli eventuali risarcimenti ottenuti attraverso le cause saranno interamente devoluti in beneficenza. Una scelta con cui intende sottolineare che le iniziative legali non sarebbero motivate da interessi economici personali ma solo e soltanto dalla volontà di difendersi dagli attacchi.

L’obiettivo dichiarato di Pallavicino è tutelare la propria reputazione e quella di Manuela Arcuri, finite al centro di commenti e insinuazioni dopo la diffusione delle notizie sulla loro presunta liaison.