IPA Caterina Balivo

Nella puntata del 27 novembre de La Volta Buona Caterina Balivo ha ospitato la Principessa Luciana Pallavicini, che ha appena compiuto 100 anni. È arrivata in studio sui tacchi e con al dito l’anello di fidanzamento ricevuto dal Principe afghano che ha sposato. Alla domanda su come siano stati questi cent’anni, ha risposto: “Sono stati bellissimi, devo dire che ho avuto una vita splendida”. Tra un racconto e l’altro è arrivata anche una domanda della Balivo che, in studio, Giancarlo Magalli ha trovato un po’ troppo curiosa.

Le rivelazioni della Principessa Luciana Pallavicini a La Volta Buona

La puntata era iniziata già sopra le righe: Guillermo Mariotto è tornato in studio, e anche gli altri ospiti erano piuttosto indisciplinati. Durante il blocco dedicato alla Principessa il clima non è cambiato. Caterina Balivo le ha chiesto se facesse esercizio fisico e Luciana Pallavicini ha risposto di sì, tutti i giorni: “Perlomeno faccio una passeggiata”. A quel punto la conduttrice ha voluto sapere dove andasse.

Dallo studio è arrivato un monito simpatico: “Ma che t’importa? Sarà libera di andare dove le pare”, ha risposto Giancarlo Magalli. E la Balivo si è scusata: “Mi scusi, Principessa, ha ragione, volevo sapere. Non c’è niente di male”.

E l’alimentazione? “Regolarmente, tutti i giorni, vado a fare la spesa”, ha raccontato la Principessa. “Alla mattina esco nel paese dove abito, faccio la spesa, secondo quello che ho voglia di mangiare, me lo compro, me lo mangio oggi o domani, purché mi piaccia”. A cucinare è la figlia, perché a lei stare ai fornelli non piace: “Ho sempre avuto delle cuoche”. Un lungo applauso per lei in studio.

Chi è la Principessa Luciana Pallavicini

Come è diventata Principessa? “Ho sposato un Principe dell’Afghanistan, che era in esilio con tutta la famiglia in Italia. Ci siamo conosciuti all’università, io studiavo chimica, lui medicina”. La Famiglia Reale afghana si era stabilita a Roma nel 1929, dopo l’abdicazione di Re Amanullah, su invito della Regina Elena. In esilio con loro c’era anche la piccola Principessa India d’Afghanistan, figlia di Amanullah, chiamata così in onore del primo Paese che li aveva accolti.

Il marito di Luciana, secondo i repertori genealogici, era Abdullah, nato a Herat nel 1929 e nipote dell’emiro Habibullah. Lei lo ha descritto come un medico chirurgo, che era stato anche in America. Alle cerimonie dell’aristocrazia Luciana compare come Principessa Luciana Pallavicini Hassan d’Afghanistan: con questo nome era, per esempio, presente alla messa per i Re d’Italia al Pantheon, nel 2018.

Insieme al marito ha viaggiato in giro per il mondo: “L’ho sempre seguito nei vari viaggi“. Dieci anni li ha passati in Libia: “Un Paese splendido allora, ero veramente felice”. E le piaceva anche la cucina libica (lei che, come abbiamo visto, ai fornelli preferisce non stare).

Del compleanno ha raccontato soprattutto le feste che le hanno organizzato nel paese in cui vive, dove sono stati tutti molto gentili. Ma su tutto quel festeggiare, la sua battuta è stata accolta ancora una volta da un applauso in studio: “Che sono tutte queste feste per 100 anni? Ma che volete che siano 100 anni?”.