IPA Caterina Balivo

Nella puntata del 16 settembre de La Volta Buona si è parlato dei cibi legati all’eterna giovinezza: tanti ospiti Vip hanno interagito in studio con gli esperti e la conduttrice, Caterina Balivo, ponendo domande sui rimedi che spesso vengono condivisi come “segreti” per stare meglio. Ma fanno davvero stare bene? Le nostre pagelle.

La longevità è il lusso dei ricchi. Voto: 2

La longevità sta diventando un lusso per ricchi? In parte sì. Oggi ognuno sembra conoscere il segreto della longevità e, tendenza dopo tendenza, ricerchiamo solo il benessere. E il tema interessa tanto (c’è stato un effettivo boom dopo la Pandemia) da aver portato all’apertura di cliniche della longevità, dove per 1.000 euro al giorno si ricerca il segreto dell’eterna giovinezza. Che però così passa come l’ennesimo trattamento per chi può permetterselo.

Per Marta Flavi la vecchiaia è una “fake news”. Voto: 8

Mentre in studio gli ospiti hanno cercato di rispondere alla domanda “La longevità sarà per poche persone?”, Marta Flavi ha rivelato i suoi segreti di bellezza e di lunga vita. Nessuno le ha chiesto l’età in studio, ma l’ha condivisa lo stesso, con un certo orgoglio: “Per me la vecchiaia è una fake news, io ho 75 anni”. Pochi minuti prima, Caterina Balivo ha ammesso di conoscerla ormai da molto tempo, più di vent’anni, e di ricordarla sempre uguale. Qualche segreto? Non si espone al sole da 40 anni e beve un litro e mezzo di acqua prima di fare colazione. E, ovviamente, non si sottopone al filler.

Vladimir Luxuria “delusa”. Voto: 7+

Tra tutti gli argomenti, l’età è forse quello più privato: c’è differenza tra età biologica e anagrafica, e a volte gli anni che abbiamo non corrispondono all’età che ci sentiamo, nel bene e nel male. Così Vladimir Luxuria è rimasta un pizzico delusa (sebbene simpaticamente), quando ha detto di avere 60 anni per ottenere una convenzione e ci hanno creduto subito. Anche lei ha chiesto al Prof. Garattini cosa potrebbe farla ringiovanire, ammettendo di assumere il tè matcha. “Chiaramente non è una pozione miracolosa”, ha detto la Luxuria, ma la risposta del Prof. è stata netta: “Se le piace lo beva”.

Edelfa Chiara Masciotta commossa, il ritorno in tv a distanza di anni. Voto: N.D.

“Quindici anni che non ci vedevamo”, così l’ha accolta in studio Caterina Balivo: Edelfa Chiara Masciotta è stata tra le ospiti gradite della puntata del 16 settembre de La Volta Buona, “Abbiamo lavorato insieme anni fa, e 21 anni fa vinceva Miss Italia 2005″. Il successo, la fama, poi l’incidente nel 2019, da cui si è ripresa con il lavoro, con i figli, che le “hanno dato una grande mano”. La Balivo ha lanciato un video per lei, in cui è stata ripercorsa la sua carriera, gli inizi scintillanti. “Ce l’avete fatta a farmi scendere la lacrimuccia”.

Per gli spettatori e il pubblico in studio, ha lanciato un messaggio, dopo tanti anni che non compariva in tv: il concetto di bellezza va ben oltre l’aspetto estetico, ed è legato profondamente alle nostre passioni e a cosa ci muove. “Quella parte non razionale che ci fa vedere le cose in modo più vero, sensibile, delicato. Oggi la mia vita è bella piena, avendo 3 ragazzi di cui 2 adolescenti e uno in preadolescenza”.

La storia di Marinella, Gisella, Caterina e Melissa. Voto: N.D.

La realtà supera sempre la fantasia, e la storia di Marinella e Gisella, due mamme, ci ha ricordato ancora una volta che nulla è certo a questo mondo. O comunque ben poco. Entrambe hanno avuto due figlie, Caterina e Melissa: hanno partorito la stessa notte nello stesso ospedale, e le bambine, per un caso nefasto, sono state scambiate. Tre anni dopo, a Mazara del Vallo, Marinella ha riconosciuto la figlia Caterina: all’asilo, dove ha portato Melissa, ha visto una bambina praticamente uguale alle altre due figlie, le sue sorelle.

Da allora è iniziato un lungo calvario, ma tutto, per fortuna, con il sostegno degli psicologi, è andato per il meglio: Caterina sta per diventare mamma, entro il 2026, e Melissa, pur non condividendo un legame di sangue, è praticamente una sorella per lei. Forte lo sconcerto di Caterina Balivo di fronte alle parole del Dottore che ha riconosciuto l’errore, “Facciamo il cambio e non succede nulla”. Una ferma condanna: “Scusate, ma non è un pacco che va ridato indietro“.

Il matrimonio di Ilary Blasi: Caterina Balivo spegne ogni polemica. Voto: 10

Non si parla d’altro – ovviamente – che delle nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller. Fino al fatidico giorno sono trapelati pochissimi dettagli, e poi un fiume: conosciamo tutto sull’abito, su cosa hanno mangiato gli ospiti, i nomi dei presenti, chi era davvero vicina alla conduttrice nei momenti speciali che hanno preceduto il suo secondo matrimonio.

A tutto è stato dato spazio nello studio di Caterina Balivo, tranne un paio di polemiche spente subito sul nascere: Muller è più giovane della sposa di 10 anni. “E chi se ne frega”, le parole sagge di Vladimir Luxuria, seguita dalla Balivo. E l’altro dettaglio su cui la conduttrice non ha voluto sentire nemmeno una parola? L’abito bianco. “Non voglio nemmeno dare spazio a questa cosa. Sono bellissimi, e lei ha una luce, è consapevole di questa nuova vita”. Alla fine, alla cerimonia e al ricevimento hanno preso parte 70 persone: gli sposi hanno scelto un menu ispirato al territorio campano, a km 0, con buffet a vista, uso esclusivo della tenuta e il brunch che si è svolto nei pressi del suggestivo laghetto.

A parlare è stata anche Vladimir Luxuria, che conosce molto bene Ilary, avendo lavorato con lei in passato: “Ho conosciuto anche Bastian in una discoteca, e mi ha raccontato che è stata Ilary a rimorchiarlo. Erano in un aeroporto, e chi ha fatto il primo passo è stata lei. Ha lasciato il numero e solo successivamente Bastian ha capito che era una persona molto conosciuta. Sono complementari: quanto è irruenta lei, tanto è molto introverso e timido Bastian. Avranno una lunga storia d’amore”.