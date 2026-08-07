Che fine ha fatto Edelfa Chiara Masciotta ex Miss Italia vittima di un incidente

IPA Edelfa Chiara Masciotta

Nel 2007, Edelfa Chiara Masciotta si è aggiudicata la corona di Miss Italia e la strada nel mondo della moda e della tv per lei sembrava spianata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta, e nel 2019 un brutto incidente le ha cambiato la vita. Di quel momento porta ancora i segni sulla pelle, ma non si è arresa. Al contrario, si è rimboccata le mani per iniziare una nuova fase. Ora vive lontana dai riflettori, cresce con impegno e dedizione i suoi tre figli e si occupa di architettura e design: “Una scelta che la vita mi ha portato a prendere” ha detto al podcast MUM IMPOSSIBLE.

Edelfa Chiara Masciotta, mamma e interior ed exhibition designer

Nell’aprile 2010 Edelfa Chiara Masciotta è diventata mamma di Andrea, avuta da Roberto Cenci con cui ha avuto una lunga storia d’amore. Con l’ex calciatore Alessandro Rosina, ha avuto la sua secondogenita Aurora nel marzo 2014 e Alessio nel 2016. “E’ tosta, ci sono momenti in cui è una catena di montaggio. Devi stare sempre sul pezzo” ha spiegato a proposito della vita da madre.

Sul fronte professionale invece, l’ex Missi Italia ha trovato nuovi stimoli nella progettazione di interni. Dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo si è formata allo IED di Torino, dove ha studiato Interior Design, per poi sviluppare la propria attività professionale nel settore dell’exhibition design. Con Edera Project, fondato insieme all’architetto e fotografo Daniele Ratti, lavora alla progettazione di spazi espositivi, eventi e installazioni. Progetta l’identità visiva degli spazi stessi, seguendo la definizione dei concept e degli allestimenti per progetti culturali e artistici.

Sicuramente le sono d’aiuto le sue esperienze nel mondo della moda e della comunicazione visiva, che le permettono di unire competenze legate al design, alla comunicazione e alla valorizzazione degli ambienti.

L’incidente nel 2019

Da bambina, Edelfa Chiara Masciotta sognava di fare la ballerina ma un infortunio alla caviglia sinistra ha stoppato il suo sogno e l’ha spinta a fare altro. Ha partecipato a Miss Italia, vincendo il titolo. Per lei si sono aperte le porte dello spettacolo: ha partecipato a programmi come Paperissima Sprint e Notti sul ghiaccio e a fiction come Le tre rose di Eva e Che dio ci aiuti. Nel 2013, dopo aver scoperto che il suo primogenito era affetto da diabete di tipo 1, ha messo in pausa la carriera in tv e nella moda per dedicarsi totalmente a lui.

Nel 2016 debutta al cinema ma poi nel 2019, per la terza volta, ha dovuto riprogettare daccapo la sua vita. Mentre attraversava la strada all’uscita dall’ IED di Torino è stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali. Un impatto violento, a causa del quale è finita cinque volte in sala operatoria. Un incidente grave, di cui porta i segni ancora oggi. “Non amo molto parlarne” ha spiegato, confessando di aver riportato danni fisici gravi e che, grazie anche ai medici, è riuscita negli anni a gestire. Il trauma è stato importante, ma oggi ha trovato una nuova stabilità e una carriera lontana dai riflettori ma che sa darle soddisfazione e stabilità.